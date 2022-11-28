«أدنوك».. ركيزة تنموية

الإمارات مورد موثوق للطاقة، ومساهم رئيس في ضمان أمنها واستدامة إمداداتها عالمياً، بالتوازي مع جهود ومبادرات ريادية تقودها الدولة بمجال التحول في قطاع الطاقة، وتبنّي حلول منخفضة الكربون، دعماً لاستراتيجيتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ثوابت جدّد تأكيدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة شركة أدنوك التي تتبنى نهجاً شاملاً للاستدامة، من خلال العمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، عبر خطوات عديدة كان آخرها الإعلان عن تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد أيضاً الدور المهم لشركة أدنوك في مسيرة الإمارات التنموية، من خلال رفد الاقتصاد وتحفيز النمو والتوسع في الاستثمارات بمبادرات، أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي نجح العام الحالي في إعادة توجيه أكثر من 35 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بهدف إيجاد فرص تصنيع محلية تزيد قيمتها على 25 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى دور الشركة في توفير آلاف فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

بفضل دعم القيادة الرشيدة، نجحت «أدنوك» في تعزيز مكانة دولة الإمارات مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، ورائدة في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومؤسسة اقتصادية برؤية تنموية شاملة، توازن بين إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات بأقصى حدود، والاستمرار في تحقيق معدلات النمو والتقدم، وتشارك العالم جهوده في البحث عن حلول للتحديات التي تضمن تحقيق أمن الطاقة، لكونه ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.