تمكين الكوادر المواطنة

تبذل الحكومة جهوداً خارقة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسيته وكفاءته، في إطار استراتيجية شاملة، تقوم على شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص. الدولة أيضاً وضعت الأسس المتينة والسبل الكفيلة لتمكين شركات القطاع الخاص، باعتباره محركاً أساسياً للنمو وطرفاً محورياً في الخطط المستقبلية لمواصلة التنمية، في إطار منظومة الاقتصاد الوطني، كما أتاحت الخطط الرسمية الفرص كافة التي تضمن انتعاش وتوسع القطاع غير الحكومي لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية الشابة الساعية إلى استكشاف آفاق العمل الخاص، بما يحقق المزيد من القيمة المضافة لاستراتيجيات التنمية بجهود المواطنين أصحاب الكفاءة والطموح.

أثمرت هذه الجهود عن الكثير من النتائج الإيجابية، في إطار تنفيذ مشاريع تستهدف توفير 75 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس». وتتوقع الدولة من جميع الشركات الالتزام بسياسات وقرارات التوطين للاستفادة من قدرات القوى العاملة المواطنة المؤهلة علمياً ومهنياً، حتى تتحقق النسب المستهدفة للتوطين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة. في هذا السياق، لن يكون مقبولاً أبداً أي عمليات تحايل أو مخالفات لا تتوافق وجهود الدولة المكثفة للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، فالرهان الأساسي على شباب الإمارات لأنهم الإضافة النوعية الحقيقية للاقتصاد الوطني.