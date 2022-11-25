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جهود إنسانية

جهود إنسانية
26 نوفمبر 2022 00:01

عبر مسارات ثلاثة، صحي وتنموي وغذائي، يعمل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان منذ العام 2011، بهدف توفير الدعم للسكان، وتطوير مختلف القطاعات من طرق وجسور وتعليم وصحة ومياه وزراعة، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وانطلاقاً من الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات عالمياً لمساعدة الشعوب وتطوير برامج التنمية البشرية، وتتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
افتتاح معهد محمد بن زايد لأمراض القلب في إقليم بلوشستان الباكستاني، امتداد لمسار المساعدات الصحية، خاصة لسكان المناطق النائية، حيث سيخدم نحو 12 مليون شخص، ويضيف مؤسسة جديدة متقدمة تعتبر الأولى المتخصصة في علاج أمراض القلب في الإقليم، استكمالاً لأهداف البرنامج الإماراتي للاهتمام بسلامة وصحة السكان، عبر إقامة المنشآت الصحية والعلاجية، وتنفيذ برامج التطعيم ضد الأمراض والأوبئة، وتوفير المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.
برنامج المساعدات الإماراتي، حقق نتائج كبيرة في مكافحة مرض شلل الأطفال في باكستان، كما مكنت مشاريع البنية التحتية، والمنشآت الصحية والتعليمية وغيرها، من تعزيز قدرات السلطات الحكومية والشعب الصديق على مواجهة الأزمات، يضاف إليها سرعة استجابة الإمارات لمساعدة المنكوبين جراء الكوارث، تحقيقاً لرسالة إماراتية إنسانية نجحت في المساهمة بتوفير سبل الحياة الكريمة للسكان، ومساعدة وتنمية المجتمع الباكستاني.

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