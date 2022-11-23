68 جريحاً جراء زلزال ضرب غربي تركيا

نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء عن وزير الصحة، فخر الدين قوجة قوله، إن 68 شخصاً على الأقل، أصيبوا جراء زلزال بقوة 9ر5 درجة ضرب غربي تركيا، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن.ترك» التركية أن شخصاً واحداً أصيب إصابات خطيرة، بعد أن قفز من النافذة مذعوراً.
وذكرت وكالة الحماية المدنية التركية «آفاد» أن مركز الزلزال، وقع في محافظة «دوزجه»، على البحر الأسود، لكن شعر السكان بالهزات، في أماكن بعيدة، مثل إسطنبول، على بعد حوالي 200 كيلومتر من «دوزجه» وأنقرة، حوالي الساعة الرابعة صباحا(0100 بتوقيت جرينتش).
وذكرت آفاد أن 100 هزة ارتدادية على الأقل أعقبت الزلزال.