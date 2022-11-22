التطوير مستمر، والإبداع متواصل، والريادة قرار لا بد من تحقيقه، فلا مجال لتوقف الإنجازات، ولا فرصة للتباطؤ في عمليات التخطيط والتنفيذ.. فكلنا في الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعمل من أجل رفعة الوطن، وفق رؤية اختطتها القيادة الرشيدة منذ التأسيس وتمكنا من خلالها من التميز والصدارة عالمياً في قطاعات عدة، مؤمنين بقدراتنا، ومستثمرين مواردنا أفضل استثمار، وموجهين طاقاتنا نحو بناء المستقبل الذي نريده ونطمح إليه.

«نحن الإمارات 2031» التي أطلقتها الحكومة خلال اجتماعاتها السنوية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية لسنوات عشر مقبلة من تعزيز الاقتصاد، وبناء الإنسان، وإطلاق المشاريع الجديدة والمبادرات التي تشكل امتداداً لمسيرتنا التنموية، تبني على ما أنجز، وتخطط للمستقبل، منطلقة من قدراتها الاستثنائية على المرونة والأداء والمنافسة، متمسكة بالجذور والهوية، مستمدة روحها من مبادئ الخمسين.

الأرقام التي حققتها الإمارات في الاقتصاد والاستثمار والسياحة والطاقة والبيئة والحياة الاجتماعية، والسمعة والاحترام والثقة التي تتمتع بها الدولة بين دول العالم، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول للتحديات المشتركة وإحلال الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب مضاعفة الجهد والإبداع والاستمرار بالعمل كأفضل فريق لنصنع معاً أفضل دولة في العالم.