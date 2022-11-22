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البحرية اليونانية تنفذ عملية إنقاذ كبرى قبالة جزيرة كريت

خفر السواحل اليوناني( أرشيفية)
22 نوفمبر 2022 11:40

تقوم قوات خفر السواحل وقوارب البحرية اليونانية وقوارب خاصة بعملية إنقاذ كبيرة قبالة ساحل بلدة 
بالايخورا في جنوب غرب جزيرة كريت، بعد إرسال قارب يقل العشرات، إن لم يكن المئات من الركاب، إشارة استغاثة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن عدد الركاب الذين كانوا على متن قارب الصيد، الذي انطلق من تركيا، ربما يبلغ نحو 500 راكب.

وبعد تلقى إشارة استغاثة، قامت قوات خفر السواحل بإصدار إشارة لطلب المساعدة من جميع السفن القريبة، حيث استجابت عدة سفن صيد أجنبية وسفن البحرية على الفور. 

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المصدر: د ب أ
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