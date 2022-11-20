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«الفورمولا -1».. تنظيم مميز

«الفورمولا -1».. تنظيم مميز
21 نوفمبر 2022 00:15

لوحة فنية رسمتها حلبة ياس، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية، لختام رائع لبطولة «الفورمولا -1» في أبوظبي التي أضحت عاصمة لاستضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.. التنظيم كان مميزاً والحضور كان كبيراً والعروض باهرة، وعشاق سباق السيارات حلقوا على مدى أيام في أجواء رياضية فاقت الخيال وانتهت بتتويج أبوظبي بطل العالم «للفورمولا - 1».
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شرّف بحضوره الحفل الختامي، انطلاقاً من دعم سموه الدائم للرياضة والرياضيين وتوجيهاته المتواصلة بتوفير كل الإمكانات والموارد، وتهيئة البنية التحتية لاستضافة الأحداث الرياضية، ومنها هذا الحدث العالمي الذي جرى على حلبة ياس، في تجربة لا تنسى للجماهير وعشاق الرياضة وضيوف الدولة.
الإمارات تثبت كل مرة قدرتها على وضع لمسات خاصة على الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها، لتجعل منها تجربة تاريخية تسجل في الذاكرة الرياضية سواء على صعيد المشاركين أو الجماهير التي تؤم ساحات المنافسات، حيث حسم سباق جائزة أبوظبي الكبرى لقب بطولة العالم للفورمولا - 1 في الموسم الماضي، بعد سباق كان الأكثر إثارة في تاريخ الفورمولا - 1 في العقود الأخيرة، ثم يعود المشهد ليكرر نفسه في الموسم الجديد.

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