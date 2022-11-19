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حريق في خط غاز روسي إثر انفجار

حريق في خط غاز روسي
19 نوفمبر 2022 21:27

تعمل أطقم الإطفاء، اليوم السبت، على إخماد نيران اندلعت إثر انفجار في خط غاز روسي شمال مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفاد حاكم لينينجراد ألكسندر دروجينكو.

 

وذكر دروجينكو، عبر تطبيق "تلغرام"، أن الانفجار وقع عند نقطة تقع بين منطقتي بيرنجاردوفكا وكوفاليوفو. ولم يتسن التوصل إلى معلومات عن أي ضحايا محتملين أو سبب الانفجار.

كانت تقارير تحدثت عن انفجار محطة وقود قبل تحديد أن الانفجار وقع في خط غاز.

وقال حاكم لينينجراد إنه ليس ثمة خطر من انتشار ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.

وظهر في مقطع مصور، تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عمود من اللهب يمكن رؤيته من على بعد كيلومترات.

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المصدر: د ب أ
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