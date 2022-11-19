الأحد 20 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأبيض» يستقر على قائمة «خليجي 25»
ماكلروي ورام «الرابحان الأكبر» في «دي بي ورلد»
«ثنائية» لخيول منصور بن زايد في «دار الزين»
الإمارات تدعو إلى تجديد الدعم الدولي للصومال
خبراء لـ«الاتحاد»: عُمان.. رائدة دبلوماسية الحياد
ميليشيات الحوثي تجري تجربةً لإطلاق صاروخ مضاد للسفن
السويد: اكتشاف آثار متفجرات بمواقع «نورد ستريم» المتضررة
خبراء ومحللون غربيون: انسحاب روسيا من خيرسون يثبت أن لا حلَّ عسكرياً للأزمة
الإمارات تطالب بتعاون دولي لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان
«التجويع».. سياسة «حوثية» ممنهجة لإرهاب اليمنيين
مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: السوداني يجرد المسؤولين السابقين من مخصصات «الحماية»
10 مليارات دولار للحد من مخاطر المناخ
مناورات عسكرية يابانية أميركية
الإمارات تشارك في مؤتمر نيودلهي لمكافحة الإرهاب
مئات القتلى وآلاف النازحين جراء العنف القبلي في السودان
مباحثات فرنسية ليبية حول سبل التوافق على سلطة تنفيذية موحدة
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف في سوريا
تغير المناخ يتسبب بمقتل 800 شخص في «بحيرة تشاد»
«الاتحاد» تنشر أول مقال مكتوب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
الإمارات وعُمان.. نموذج لعلاقات الأشقاء
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
حريق في خط غاز روسي إثر انفجار
حريق في خط غاز روسي
19 نوفمبر 2022 21:27
تعمل أطقم الإطفاء، اليوم السبت، على إخماد نيران اندلعت إثر انفجار في خط غاز روسي شمال مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفاد حاكم لينينجراد ألكسندر دروجينكو.
وذكر دروجينكو، عبر تطبيق "تلغرام"، أن الانفجار وقع عند نقطة تقع بين منطقتي بيرنجاردوفكا وكوفاليوفو. ولم يتسن التوصل إلى معلومات عن أي ضحايا محتملين أو سبب الانفجار.
كانت تقارير تحدثت عن انفجار محطة وقود قبل تحديد أن الانفجار وقع في خط غاز.
وقال حاكم لينينجراد إنه ليس ثمة خطر من انتشار ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.
وظهر في مقطع مصور، تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عمود من اللهب يمكن رؤيته من على بعد كيلومترات.
أخبار ذات صلة
أميركا تحث أوكرانيا على إجراء مفاوضات مع روسيا
الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا: «أنتم تلعبون بالنار»
المصدر: د ب أ
روسيا
خط غاز
حريق
الأكثر قراءة
دنيا
«لحظات أبوظبي» تصل إلى العين.. غداً
17 نوفمبر 2022
دنيا
إيلون ماسك.. كيف جعله "طيف التوحد" يفكر بشكل مختلف؟
18 نوفمبر 2022
دنيا
خاصية جديدة من "أبل" تتيح إرسال الرسائل بدون إنترنت
17 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
محمد بن راشد يحضر في الدوحة افتتاح بطولة كأس العالم 2022
اليوم 18:51
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©