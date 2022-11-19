هدف يمنح الوصل صدارة «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)



شهدت «الجولة الثانية» من «دوري أقوياء» اليد إثارة كبيرة، حيث نجح الوصل من الفوز على العين بفارق هدف في الأمتار الأخيرة بنتيجة 25-24، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، رغم أن الضيوف نجحوا في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 13-12.

ورفع «الفهود» رصيده إلى 6 نقاط بـ «العلامة الكاملة» في مباراتين، ويتصدر قمة الدوري حتى إشعار آخر، في ظل عدم وجود فرق أخرى فازت في مباراتين، فيما رفع العين رصيده إلى 4 نقاط، من فوز في الجولة الأولى على النصر.

وتعادل شباب الأهلي والجزيرة 31-31 في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 18-17، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 5 نقاط، بينما يملك «فخر أبوظبي» نقطتين، وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام الشارقة تقام يوم الثلاثاء المقبل، وتنتظر الجولة مباراتين الأولى بين دبا الحصن والنصر، والثانية بين الشارقة مع مليحة.

وتأتي بداية دوري اليد قوية، خاصة أن الفرق التي فازت بالجولة الأولى خسرت أو تعادلت في الجولة الثانية، كما أن الشارقة حامل اللقب لم يلعب حتى الآن وهو ما يشعل الإثارة بين الفرق.

من ناحية أخرى انتقل إبراهيم البلوشي لاعب العين إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ووجه ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والمشرف على كرة اليد بالنادي الشكر إلى مجلس إدارة نادي العين، وخص بالشكر خميس الكعبي رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، وذلك على تعاونهم، وموافقتهم على إعارة اللاعب للانضمام للفريق، مما يؤكد على متانة العلاقة بين الناديين.