إطلاق «منصة عجمان للمشجعين» في «المونديال»



عجمان (الاتحاد)



تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة خاصة بجمهور كرة القدم، تحت مظلة «منصة عجمان للمشجعين»، في تجربة لمشاهدة كأس العالم 2022 من خلال نقل مباريات وأحداث البطولة على الهواء مباشرة من قطر.

وتنطلق أنشطة المنصة لتغطية أحداث كأس العالم 2022 من الأحد إلى 18 ديسمبر المقبل، في مركز الإمارات للضيافة، حيث سيتم بث المباريات على شاشات عملاقة، وضمن أجواء مفعمة بالحماس، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والألعاب الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المتنوعة، والتي تقدم أشهى المأكولات لمرتادي المنصة.

وتمنح منصة عجمان للمشجعين فرصاً عديدة للتواصل وبناء علاقات اجتماعية، من خلال المشاركة في منافسات وتحديات وبطولات الرياضات الإلكترونية، منها كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية - عجمان 2022، وألعاب وتمارين رياضية.

وتقدم المنصة منطقة مخصصة للألعاب العائلية وألعاب المهارات لإتاحة الفرصة للجميع لاختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وإتاحة فرص للفوز بجوائز حصرية.

ويبلغ سعر بطاقة الدخول 30 درهماً لليوم الواحد، حيث تشكل منطقة المشاهدة الرئيسية التي تتسع للمئات مكاناً مثالياً للجمهور لتشجيع فرقهم المفضّلة، من خلال العديد من الشاشات الضخمة لضمان أفضل تجربة لمتابعة المباريات، وستحتضن مساحات وجلسات داخلية وخارجية واسعة، محاطة بمناطق الألعاب وعدد كبير من المطاعم والأكشاك الخاصة، بالإضافة إلى مساحة متسعة لمواقف السيارات أمام القاعة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يسعدنا إطلاق منصة عجمان للمشجعين تجربة مشاهدة كأس العالم 2022، لنقل حي ومباشر لجميع مباريات وفعاليات كأس العالم 2022 في قطر، وتأتي ضمن سعي إمارة عجمان لتمكين جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة المباريات وتشجيع فرقهم والاستمتاع بما يصاحبها من فعاليات ترفيهية تناسب الجميع».

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن عجمان رسخت مكانتها بجدارة كوجهة سياحية مفضلة عالمياً مع بنية تحتية متقدمة وفعاليات ترفيهية وثقافية وفنية مصاحبة، إلى جانب البنية التحتية العصرية والخدمات العامة الراقية، مما يعزز من دورها في احتضان أعداد كبيرة من محبي كرة القدم، خاصة بعد إعلان الإمارات مؤخراً عن البرنامج الترحيبي الداعم لحاملي بطاقة «هيّا» المخصصة لمشجعي مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك في إطار دعم الإمارات لقطر الشقيقة من خلال استضافة زوار الحدث وتسهيل دخولهم وتنقلهم في الإمارات.