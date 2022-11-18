عُمان.. أعز جيران

نفرح مع أهلنا في عُمان، ونوثق محبتنا، ونطور شراكتنا، فالإمارات وعُمان أعز جيران يربطهما التاريخ والثقافة والعادات والتقاليد، وتوحدهما قيم الأخوة والعطاء والتسامح، وينظر البلدان نحو المستقبل طامحيْن إلى تحقيق المزيد من التطور والازدهار، والبناء على الإنجازات القائمة، وتوثيق التعاون والعلاقات الثنائية المتنامية باستمرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان.

عُمان تحتفل بيومها الوطني الـ52، في ظل مسيرة نهضة مباركة حققت الكثير وجعلت من السلطنة أنموذجاً اقتصادياً يمتلك مقومات استثنائية لإطلاق عهد تنموي جديد، في إطار الرؤية المستقبلية لـ«عُمان 2040»، بهدف تحسين الأداء الحكومي، وزيادة الإنتاج، وتطوير الشراكات وآليات وبرامج العمل الوطني، وفتح الباب واسعاً أمام الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة بلادهم وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

مسيرة الخمسين في الإمارات، ورؤية عُمان تلتقيان في أهمية التنمية واستدامتها، ودعم المنظومة الاقتصادية، وتحقيق النمو، وقد عمل البلدان بشراكة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، حتى أضحت الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة بنمو 10% في السنوات الخمس الأخيرة، مرشحة هذه النسبة لنمو أكبر بما يعود بمزيد من النماء والتطور على شعبي البلدين الشقيقين.

وكل عام وعُمان قيادة وحكومة وشعباً بألف خير.