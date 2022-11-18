أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم «الجمعة» منافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وشهدت نزالات أمس ضمن نهائيات الحزامين البنفسجي والبني والتصفيات التأهيلية لفئة الحزام الأسود في كل الأوزان منافسة قوية بين نخبة أبطال العالم.

وتتجه الأنظار غداً «السبت» إلى نهائيات الحزام الأسود، في اليوم الختامي لفعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والذي سيشهد الإعلان عن أبطال العالم في هذه الفئة، والتي يطلق عليها فئة العمالقة.

حضر منافسات اليوم، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وخوسيه أجويرو أفيلا سفير الباراجواي لدى الدولة، وفابريسيو ساتيرو أوليفيرا عمدة مدينة بيلاناريو كامبوريو البرازيلية، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، وسائد حجازي مدير عام مبيعات جاكوار لاند روفر في «بريمير موتورز»، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

وعلى صعيد المنافسات لفئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تحقيق المركز الأول، وحلت أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية في المركز الثاني، وأكاديمية COSTHA PSLPB CICERO البرازيلية في المركز الثالث.



نزالات قوية



وقال محمد بن دلموج الظاهري: «استمتعنا بمجموعة من النزالات القوية كان نجومها أبطال الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، كما كان لأبناء وبنات الإمارات نصيب من المكاسب والإنجازات التي تحققت، والحصول على عدد من الميداليات الملونة في أقوى بطولات الجو جيتسو العالمية».



الرقم واحد



وأضاف: أبارك لزايد الكثيري وعمر الفضلي على تأهلهما لنهائي الحزام الأسود، الذي سيقام «السبت» ليصبحا على بعد خطوة من دخول التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق، وأناشد الجماهير الوفية للوقوف خلفهما بقوة اليوم، كما أود أن أهنئ البطلين خالد الشحي وعمر السويدي لتأهلهما إلى النهائي في الحزام البني وحصولهما على ميداليتين فضيتين، وهي نتائج طيبة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تصدير أبطال من فئة المحترفين قادرين على إحراز الرقم واحد والمركز الأول عالمياً.



استراتيجية مدروسة



وقال: إنجازات أبناء وبنات الإمارات في البطولة ترجمة حقيقية للاستراتيجية المدروسة التي ينتهجها الاتحاد، استناداً إلى رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة اللامحدود للوصول بجو جيتسو الإمارات إلى القمة، وتمكين أبطال الوطن من التطور والإنجاز، وتوفير كل العوامل التي تساعدهم على تنمية مواهبهم وصقلها، وتأهيلهم إلى المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.



مدينة الإلهام



وأعرب فابريسيو ساتيرو أوليفيرا، عمدة مدينة بيلاناريو كامبوريو البرازيلية، عن سعادته بما شاهده في البطولة من منافسات قوية، وإقبال جماهيري هائل، وتنظيم احترافي، وأثنى على التزام أبوظبي بقيادة المشهد الدولي لتطوير رياضة الجو جيتسو، وجهودها في توسيع قاعدة الممارسين، مشيراً إلى أن اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي يقوم بعمل كبير في سبيل تمكين ممارسي هذه الرياضة على مستوى العالم، وتوفير أفضل المنصات العالمية لاستخراج طاقاتهم ودفعهم إلى الاحتكاك القوي وتأكيد نجوميتهم من خلال التغطية الإعلامية المبهرة، ومن هنا يمكن القول إن الإمارات قادت اللعبة من الهواية إلى الاحتراف، ومن الظل إلى الأضواء والبريق.

شراكة طويلة



وأعرب سائد حجازي، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روفر في «بريمير موتورز»، عن سعادته بنجاح بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في نسختها الـ14، موضحاً أن «بريمير موتورز» ستبقى من أكبر الداعمين لأنشطة اتحاد الجو جيتسو لأعوام عديدة قادمة.

وقال: نهنئ اتحاد الجو جيتسو على نجاح البطولة، وفخورون بأننا كنا وما زلنا مساهمين في هذا النجاح والتطور عاما بعد عام.

وأضاف: نحن في «بريمير موتورز» ندعم رياضة النبلاء التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية المجتمع، فهي أكثر من مجرد رياضة، لأنها نشاط متكامل يُعنى بالأخلاق والسلوك القويم.

وقال عبيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، ملخصاً البصمة التي تركتها البطولة: قطعت رياضة الجو جيتسو شوطاً طويلاً في تطوير مواهب الرياضيين والمجتمع العام في أبوظبي، وكان شرفاً لنا رعاية كل البطولات لهذا العام، وبمشاركة أكثر من 5,000 رياضيّ ورياضيةٍ في نسختها الرابعة عشرة، أثبتت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مكانتها الدولية المرموقة، والتي تضاهي أكبر الفعاليات الرياضية العالمية. وختاماً، أدعو جميع المشاركين للاعتزاز بما حققوه من إنجاز، ونوجّه تهانينا للجميع.



الأقوى والأهم



من جانبه ثمن اللاعب السويدي آلان دونيسمنتو الجهود الكبيرة التي تقوم بها أبوظبي، من أجل تعزيز ريادتها العالمية في رياضة الجو جيتسو، مشيراً إلى أنه يشارك في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو منذ عام 2011، وأن ما يراه من تطور اللعبة أمر مدهش ويستحق الثناء.

وأضاف: واقع الجو جيتسو في أبوظبي مع الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما هذه الرياضة لا مثيل له، أبوظبي تقود مسيرة تطوير هذه الرياضة على مستوى العالم، وبعد نحو 11 عاماً من تجاربي المستمرة في المشاركة في تلك البطولة أقول إنها تتطور كل عام، ولا تزال تقدم الجديد مع كل نسخة، وبالتالي سوف أحرص على المشاركة فيها مستقبلاً، لأنها تحافظ على مكانتها المرموقة كأقوى وأهم بطولة في العالم.



خطوة إلى الأمام



وتمّكن البطل مايد الشحي لاعب نادي بني ياس من تحقيق إنجاز رائع في منافسات أمس، حيث حصد فضية المحترفين فئة الحزام البنفسجي وزن 56 كجم، ما يعد خطوة كبيرة إلى الأمام للاعب الذي تنتظره مسيرة احترافية واعدة.

وقال: أشعر ببعض الحزن لأنني كنت قريباً جداً من تحقيق الميدالية الذهبية، لكن علي تقبل الخسارة التي هي جزء مهم من اللعبة، وسأمضي قدماً وأستفيد من هذه التجربة الرائعة.



مذاق خاص



وبدوره، قال البطل عمر السويدي الذي حقق فضية الحزام البني وزن 56 كجم إن الوصول إلى منصة التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو يعد إنجازاً طيبا، إلا أن بريق الذهب يبقى له مذاق خاص.

وأضاف: بذلت جهوداً مضاعفة للفوز على كل المنافسين، وبالفعل حققت الفوز على الجميع حتى وصلت إلى النهائي، وكنا متعادلين حتى ختام النزال، إلا أن المنافس تفوق علي بأفضلية واحدة، وأنا على ثقة بأن القادم أفضل وإنجازاتنا ستتوالى بطولة بعد أخرى.



حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو

ويقام مساء غد «السبت» حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو بفندق ريكسوس مارينا، ويتم خلاله تكريم الأبطال من أصحاب المراكز الأولى في التصنيف السنوي لكل الفئات على المستويين المحلي والعالمي.



