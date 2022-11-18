«مرسال» يطارد «جائزة شادويل» في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



يحتضن مضمار جبل علي العائلي غداً «السبت»، فعاليات سباقه الثالث لهذا الموسم، والذي يتألف من ستة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 436 ألف درهم، برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

ويسعى الجواد «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة أوفرماير، لمواصلة عروضه القوية، بعد الفوز في افتتاح الموسم، حين يواجه مجموعة من الخيول في الشوط الرابع لمسافة الميل – هانديكاب على لقب شادويل، أبرزها «بوشارت»، و«ميليسيرتيس»، والفرس «داون أون دا بايو»، و«أنبار».

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب بنك دبي التجاري وجائزته 60 ألف درهم، بمشاركة تسعة خيول، أبرزها «كاربي مومينتم»، و«برايدسمان»، إلى جانب «إبرا أتاك»، و«ديزرت ديستنيشن».

ويتطلع الثنائي «المرعب» و«فنار» بشعار شادويل، إلى انتزاع لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر – هانديكاب، على لقب الشعفار للاستثمار البالغ جائزته 84 ألف درهم، وينافسهم «مكمانامان» الذي يشكل خطورة كبيرة، بعد حلوله في المركز الثاني، وينافس أيضاً «الحبش»، و«باليتومين».

وينطلق سباق المبتدئة عمر الثلاث سنوات لمسافة الميل في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الرضا للتأمين البالغ جائزته 60 ألف درهم، وأبرز المرشحين للفوز هم «فيشن جولد»، و«ريماس»، و«كوالتي هيومر».

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة الميل – هانديكاب، على لقب مركز دبي العقاري وجائزته 68 ألف درهم، نخبة من الخيول أبرزها «ميادين» و«فوارق» بشعار شادويل، ومعهما «إكسايتينج دايز» وهناك «جوست أوف ذا مامبو»، و«كابلا كروسيدر»، و«ليديز سناز».

وسيكون الشوط السادس والختامي لمسافة 1950 مترا على لقب مضمار جبل علي وجائزته 80 ألف درهم متكافئاً، نسبة لتقارب مستويات الخيول المشاركة وتبلغ 4 فقط، وعلى رأسها «نيو تريلز»، و«دباوي ساندز»، و«تابيتوشن» إلى جانب «فيرست أوف نوفمبر».