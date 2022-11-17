اتفاق الحبوب.. مصلحة عالمية

تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى العالم لأشهر أربعة إضافية، استبقته دولة الإمارات في كلمة أمام مجلس الأمن بالتأكيد على أهمية تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وتوسيع نطاق عملياتها، لما لهذه الخطوة من أهمية في تبديد المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة، وتحديداً خلال أشهر الشتاء المقبل، مع التشديد على أنه لا يمكن وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن الأزمة إلا عبر الوصول إلى حل سلمي مستدام.

تجديد الاتفاق الذي لاقى ترحيباً عالمياً وأممياً، يساهم بالضرورة في تجنب نقص الغذاء العالمي، خاصة في الدول الأقل نمواً، بالتزامن مع مساعٍ ووساطات تبذلها أطراف عديدة، ومنها دولة الإمارات، في محاولة لإيجاد قاعدة مشتركة للحوار والدبلوماسية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بهدف خفض التصعيد العسكري، والحد من التداعيات الإنسانية، والتوصل إلى تسوية سياسية، تنهي تداعيات الأزمة وانعكاساتها على إمدادات الغذاء والطاقة، وتحقق السلم والأمن العالميين.

الإمارات تبذل جهوداً منذ اندلاع الأزمة في سبيل احتواء تداعياتها الإنسانية عبر تقديم مساعدات للنازحين، كما أكدت الدولة في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية والأممية، وخلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي، استعدادها الدائم لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، لأن هناك مصلحة للجميع في وضع حد لهذا النزاع الذي تمتد آثاره لمختلف دول العالم.