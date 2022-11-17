«بوانيش العالية» تبحر على كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام على كورنيش أبوظبي غداً «الجمعة» سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي تبلغ مسافته 8 أميال بحرية.

وشهد باب التسجيل إقبالاً كبيراً حاله حال الجولة الأولى من هذه الفئة، التي أقيمت بمدينة المرفأ في مارس الماضي، لاسيما وأن هناك حوالي 350 بحاراً سيتنافسون على متن 50 بانوشاً خلال السباق التراثي.

وتأتي الجولة الثانية بعد طول انتظار، حيث وصل الفارق بينها وبين الأولى ما يقارب ثمانية أشهر، الأمر الذي يعني أن البحارة في اشتياق كبير لمنافسات البوانيش.

ويعد السباق هو الأول الذي ينظمه النادي بعد سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، الذي حقق نجاحات منقطة النظير بمشاركة 2500 بحار، رسموا لوحة فنية رائعة، عبرت عن عشق أهل الإمارات لتراثهم الوطني الأصيل.

من جهته أعرب ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل أكثر من رائع، لاسيما بعد مشهد دلما المحفز للجميع.

وقال: الإقبال على المشاركة كان كبيراً وأعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة أيضاً، مؤكداً أن الأجواء حالياً تبشر بالخير لاسيما بعد النجاح منقطع النظر الذي حققته النسخة الخامسة من سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، الذي أقيم الأحد الماضي من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ وكانت أجواؤه رائعة للغاية.

وشدد على أن فئة البوانيش مهمة للغاية، خصوصاً وأنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية، تمهيداً لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدماً و60 قدماً.