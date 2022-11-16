التسامح.. قيمة ونهج

التسامح في الإمارات، قيمة أصيلة، وأسلوب حياة، وأنموذج واقعي، ورؤية تمضي بنا إلى الخمسين، فالدولة هي منارة للتعايش بين مختلف الأجناس والأديان والثقافات، وهي التي تقف حائط صدّ في وجه الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، ولم يفتأ الاتحاد منذ تأسيسه، بالعمل على تشجيع التقارب والحوار وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية بين الأمم والشعوب لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

لدينا وزارة للتسامح والتعايش، ومن أبوظبي انطلقت وثيقة الأخوة الإنسانية، وأضحى تاريخ توقيعها يوماً عالمياً، وفي وطننا لا مكان للكراهية أو أي شكل من أشكال التمييز، ونمتاز بامتلاكنا قوانين وسياسات وبرامج ومبادرات لترسيخ هذه القيمة السامية في مجتمعنا فكراً وقيماً وتعليماً وسلوكاً، انطلاقاً من رؤية إماراتية تؤمن بأن لا حلول للتحديات الإنسانية المشتركة من دون التعاون والتكاتف، وأن لا مستقبل للمنطقة والعالم من دون منظومة قيمية قائمة على التعددية والتسامح وقبول الآخر، ونبذ جميع أشكال العنف والطائفية.

في اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، تبرز دولة الإمارات بنهجها وسياستها ودورها الإقليمي والدولي، وطناً للتسامح، وملتقى للقيادات الدينية والفكرية والثقافية العالمية، ومقصداً للمجتمع الدولي الذي ينظر باحترام وتقدير لجهدها في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، ويعبر عن ثقته بقدرتها على بناء جسور التواصل، وسعيها الدائم للعمل مع جميع الشركاء من أجل مستقبل البشرية.