الكنيست الإسرائيلي يؤدي اليمين الدستورية اليوم

يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون القسم الدستوري الثلاثاء، بينما يخوض رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وبناء على توصية غالبية من 64 نائباً من بين 120 عضواً في الكنيست انتخبوا في الأول من الشهر الجاري، كلف الرئيس اسحق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، مما يفسح المجال لعودته كما وعد بعد 14 شهراً فقط من جلوسه في صفوف المعارضة.
ومن المتوقع أن توفر الكتلة اليمينية المكونة من حزب الليكود بزعامة نتنياهو أغلبية مستقرة بعد حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي وخمس انتخابات خلال أربع سنوات.
وفيما يؤدي أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية الثلاثاء، ظهرت خلافات حول تولي حقائب وزارية، كما هو شائع بعد الانتخابات الإسرائيلية.
لكن نتنياهو يواجه مفاوضات معقدة بشكل خاص هذه المرة مع زعيمي اليمين المتطرف بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يطالبان بوزارتين حساستين.