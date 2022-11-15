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عارف العواني: أبوظبي وجهة العالم الرياضية

عارف العواني: أبوظبي وجهة العالم الرياضية
15 نوفمبر 2022 14:30


مراد المصري (أبوظبي)

أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، في حديثه لـ «الاتحاد»، أن أبوظبي وجهة العالم الرياضية بالأحداث العديدة والمتزامنة التي تقام بها، وذلك بشكل مستمر وليس أمر وليد اليوم، ولكنه حصاد الثقة التي تجنيها من الاستثمار منذ سنوات طويلة في القطاع الرياضي بدعم ورؤية القيادة الرشيدة.
واعتبر العواني، أن أبوظبي لديها من الإمكانيات والخبرات التي تجعلها قادرة على احتضان هذا الكم من البطولات الرياضية الدولية الكبرى والأحداث المختلفة، حيث تقام حالياً منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة العالم للفورمولا وان، وتقيم عدة منتخبات كبرى معسكراتها التحضيرية لكأس العالم هنا، وغيرها العديد، وقال: سبق أن تزامنت إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في أبوظبي في وقت واحد، وفي كل مرة نثبت فيها بدعم قيادتنا، أننا قادرون على التميز والنجاح، وأن العمل الممتد منذ سنوات طويلة نجني ثماره بهذه الثقة والإقبال من المنظمات الدولية.
وتابع: دعم إقامة هذه الفعاليات الرياضية عامل من عوامل السياحة الرياضية وتعزيز جودة حيات المجتمع وصحة الفرد، ولها أبعاد مهمة وإيجابية.

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ورداً على أن أبوظبي تستضيف في الوقت الحالي عدداً كبيراً من معسكرات المشاركة في كأس العالم، قال: مرة أخرى نؤكد أن هذا هو انعكس الثقة المستمرة للنجاح في الفعاليات الرياضية في الإمارات، منذ سنوات طويلة باستضافة بطولات كبرى منها كأس آسيا 1996، وعودة إلى سبعينيات القرن الماضي عندما جاء فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء مدينة زايد الرياضية في سنوات الاتحاد الأولى، بمواصفات ما زلنا نجني منها ليومنا هذا، فكانت النظرة منذ البداية من القيادة الرشيدة بالاهتمام بالرياضة.
وتابع: ما يميزنا هنا أن رحلة الفرق والمنتخبات وحتى الجماهير التي تصل متكاملة، من الطائرة والوصول للمطار والفندق وغيرها وصولاً إلى مغادرته، تكون كلها في إجراءات متكاملة.
وكشف العواني أن هناك أربعة أندية إنجليزية ستقيم معسكراتها في أبوظبي خلال فترة التوقف لنهائيات كأس العالم، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وعبر العواني عن تطلعه لتكون مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأرجنتيني، جماهيرية وذات اهتمام خاص بالنظر لكون الفريق هو بطل كوبا أميركا ومن المرشحين الأبرز للفوز بكأس العالم المقبلة، وقال: البطولة شهدت تسويقاً استثنائياً من خلال بيع التذاكر بالكامل قبل نحو شهر في ظرف 3 أيام فقط، ربما لا يوجد اعتياد على بيع التذاكر بالكامل هنا، لكنه أمر أثبت نجاحه في مباريات كأس السوبر وأحداث أخرى.
وفيما يتعلق باستضافة أبوظبي بطولة جديدة لرياضة الجولف، هي «هيروب كاب» ضمن جولة دي بي ورلد، قال: هذه الفعاليات مهمة لقطاع كبير ليس في الإمارات ولكن كل العالم، سبق أن أقمنا بطولة أبوظبي إتش إس بي سي لسنوات عديدة، والجولف رياضة سياحية تجذب الأنظار إلى الإمارات، وهذه الرياضة لها إرث هنا، وملاعبها تساهم في الاستدامة وحماية البيئة.

 

مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الجو جيتسو
منتخب الأرجنتين
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