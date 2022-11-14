نصف مليار دولار اتفاقيات وقعتها بيلاروسيا في إكسبو 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشف أندري لوتشينوك، سفير جمهورية بيلاروسيا الشعبية لدى الدولة، عن نجاح بلاده في توقيع اتفاقيات ومشاريع بقيمة 500 مليون دولار، خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، متوقعاً أن يمتد الأثر الإيجابي لهذا الحدث العالمي إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بيلاروسيا ودولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً لبلاده بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع لوتشينوك في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش منتدى الأعمال البيلاروسي في دبي، بمشاركة العديد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في بيلاروسيا ودولة الإمارات وممثلي القطاع الخاص في البلدين، أن يسجل التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يبلغ حالياً نحو 120 مليون دولار (440 مليون درهم) تتراوح فيه حصة الصادرات البيلاروسية ما بين 80 إلى 90 مليون دولار.

وشارك في منتدى الأعمال البيلاروسي والذي نظمته منصة الأعمال «أورسيا الخليج» تحت عنوان «أضواء على بيلاروسيا»، محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ونوار عبد الواحد الرئيس التنفيذي، لمنصة الأعمال أوراسيا الخليج، وعبد السلام الكيالي، مدير مكاتب دول مجلس التعاون الخليجي لأورسيا الخليج، ورؤساء المنطقة الاقتصادية الحرة ومجمع التكنولوجيا وقادة أكثر من 30 شركة بيلاروسية متخصصة في قطاعات مختلفة كالنفط والغاز والصناعات الغذائية والزراعية والإنشاءات والأدوية والعملات الرقمية والتقنية.



استقطاب المستثمرين

وأكد لوتشينوك سعي بلاده لاستقطاب المستثمرين من دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة في بيلاروسيا في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر مستثمر خليجي في بلاده، منوها بالاستثمار الضخم لشركة إعمار العقارية في بيلاروسيا ضمن مشروع يمتد حتى عام 2040.

واعتبر سفير بيلاروسيا لدى الدولة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يشكل منصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة والمقومات التي يتمتع بها البلدان لتعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى أن الفعاليات التي تم تنظيمها في جناح بيلاروسيا بإكسبو 2002 دبي والتي زادت على 30 فعالية ساهمت في تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لبيلاروسيا.

من جهته، قال نوار عبد الواحد الرئيس التنفيذي الخليجي لأورسيا الخليج، إن منتدى «أضواء على بيلاروسيا» يأتي امتداداً للحدث الناجح الذي تم تنظيمه في جناح بيلاروسيا خلال إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة في توسيع نطاق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين والعمل على مواصلة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن مشاركة ممثلي هيئات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الحرة وأكثر من 32 شركة من بيلاروسيا في المنتدى، يبرز أهمية الاستثمارات الإماراتية بالنسبة لبيلاروسيا، وكذلك أهمية السوق الإماراتية للصادرات البيلاروسية كمركز تجاري مهم للانطلاق منها إلى أسواق المنطقة.



مناخ الاستثمار



بدوره قال عبد السلام الكيالي، إن المنتدى شهد التعريف بمناخ الاستثمار في بيلاروسيا والمزايا والحوافز التي تقدمها الجهات المعنية بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض المقومات الاستثمارية المتنوعة في بيلاروسيا، والتي تمثل فرصة مهمة للشركات والصناديق الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة المهتمة بالفرص الاستثمارية في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.

وأوضح الكيالي أن بيلاروسيا تتمتع بالعديد من المقومات التنافسية يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة للعمالة وكذلك للخدمات اللوجستية، كما تتمتع بثروات طبيعية أبرزها الفوسفات، حيث تستحوذ على 18.4% من إجمالي صادرات البوتاس وتحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر لأسمدة البوتاس في العالم، بالإضافة إلى المخزونات الجوفية الكبيرة من مياه الشرب والمياه المعدنية، فضلاً عن غاباتها الشاسعة التي تغطي 40% من مساحة البلاد، بينما