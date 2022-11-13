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«لا تشلّون هم».. منهج عمل

«لا تشلّون هم».. منهج عمل
14 نوفمبر 2022 00:15

السرعة، التدرج، الشفافية والشمولية، محاور مهمة ارتكزت إليها منظومة دولة الإمارات المتكاملة، في احتواء تداعيات جائحة «كورونا» منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس وحتى الإعلان عن وقف العمل بالإجراءات الاحترازية، محققة أقل المعدلات العالمية في الإصابات والوفيات وأعلى نسب الفحوص والتطعيم، متصدرة قائمة الدول في تأمين أرقى الخدمات العلاجية والدوائية، ومستمرة في نهجها الدائم بمساندة شعوب العالم لدحر الوباء.
«لا تشلّون هم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع بداية الأزمة، لم تدخل في باب بث الطمأنينة فقط، وإنما شكلت منهج عمل أولويته الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وأساسه استنهاض جهود المؤسسات وتوحيدها، وميزته التكافل والتعاضد والوعي، ورسالته العطاء بلا حدود لكل البشر، في مواجهة أكبر جائحة صحية في القرن العشرين.
هو بحق كان «فريق الوطن»، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موجهاً له الشكر والثناء؛ لأن الجميع من مؤسسات وقطاعات وأفراد، كانوا واحداً في مواجهة هذه الأزمة، وبادلوا قيادتهم حرصها الكبير على صحتهم، فكانوا أهل العزم، وعلى قدر الأمانة والمسؤولية، وجعلوا من الإمارات أنموذجاً صحياً يؤرخ، وتجربة إدارية وتنظيمية تدرس، ومشهداً تكافلياً يكتب بأحرف من نور.

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