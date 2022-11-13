إدانات دولية وعربية للتفجير الإرهابي الدامي في اسطنبول
من موقع التفجير الإرهابي
13 نوفمبر 2022 23:49
دانت دول عربية والهند وباكستان، الأحد، التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية والذي أسفر عن سقوط 6 قتلى و81 جريحاً.
الإمارات
أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد وقوفها إلى جانب تركيا بعد العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة تقسيم وسط إسطنبول. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد "عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين". وأكدت الوزارة "وقوف المملكة مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان، وتقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقوط 6 قتلى على الأقل و53 جريحا في الانفجار .
الكويت
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد في منطقة تقسيم بجمهورية تركيا والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب. وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
الجزائر
أدانت الجزائر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف، منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى، داعية المجتمع الدولي إلى تجفيف المنابع المادية والفكرية لآفة الإرهاب.
وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، عن تضامن الجزائر "التام مع الجمهورية التركية، قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة".
وجدد البيان تأكيد الجزائر على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تكفل التصدي للتنامي الخطير الذي تشهده هذه الآفة في الآونة الأخيرة والوقاية منها عبر تجفيف منابعها المادية والفكرية".
واختتم يقول "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وانتصرت عليه، تظل على يقين أن الجمهورية التركية الصديقة قادرة على التغلب على هذه الآفة بفضل وحدة وصمود شعبها والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
مصر
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية اليوم وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدره مساء اليوم - عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركى الصديق والجمهورية التركية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
باكستان
أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء محمد شهباز اليوم الأحد عن تعازيهما لتركيا في الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول.
وأعرب رئيس الوزراء في تغريدة على موقع تويتر عن حزنه العميق للانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول وقدم تعازيه للشعب التركي الشقيق بالنيابة عن حكومة باكستان وشعبها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأدان الرئيس عارف علوى بشدة الانفجار وأعرب عن التضامن مع حكومة وشعب تركيا بسبب الحادث. وقال إنه يشاطر شعب تركيا الأحزان.
الهند
أعربت الهند عن خالص تعازيها لتركيا في ضحايا التفجير الذي وقع في اسطنبول اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أريندام باجتشي على تويتر: "تتقدم الهند بأحر تعازيها لحكومة وشعب تركيا على الخسارة المأساوية في الأرواح في الانفجار الذي وقع في اسطنبول اليوم".