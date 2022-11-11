سياحتنا عالمية

الإمارات تدشن مرحلة جديدة من تميزها بالقطاع السياحي، وتسرّع جهودها في تعزيز جذب الاستثمار السياحي، وترسخ مكانتها ضمن أوائل الوجهات السياحية عالمياً، عبر الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد، ضمن مسيرة الدولة التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

أهداف واضحة ومحددة، تسعى الإمارات لتحقيقها في مجال السياحة، خلال الأعوام المقبلة، تراكم على ما سبق من إنجازات في هذا القطاع الذي يعزز تنافسيته العالمية، ويرفع بشكل تدريجي، مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مرتكزاً إلى منظومة متكاملة، تتمثل في مطارات عالمية، وناقلات وطنية رائدة دولياً، وفنادق ومنتجعات، وخدمات مميزة، ومنشآت ترفيهية وثقافية، إلى جانب تنوع الوجهات، واحتضان كبريات المعارض والمؤتمرات.

الاستراتيجية تقوم على حشد الجهود والتشاركية بين جميع المؤسسات، لتحقيق أهدافها برفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي في 2031، وهي أهداف ليست بعيدة في ظل ما تتمتع به الدولة من بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة، وسمعة دولية في مختلف المجالات، وريادة لمختلف المؤشرات التنافسية العالمية بمجالات السفر والطيران والفندقة.