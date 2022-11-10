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تحدي القراءة.. رسالة حضارية

تحدي القراءة.. رسالة حضارية
11 نوفمبر 2022 00:01

تحدي القراءة العربي يفتح أبواب المستقبل للنشء العربي، وينير الدروب أمامهم ليكونوا في مقدمة المسيرة المعرفية، ويحفز عقولهم ويطلق طموحاتهم للتفاعل مع الحراك المعرفي والثقافي العالمي.. التحدي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يسجل مشاركة قياسية تجاوزت أكثر من ٢٢ مليون طالب وطالبة في دورته الحالية، ليؤكد من جديد عالمية الحدث ونجاحه في إعادة الألق للكتاب وإثراء المحتوى باللغة العربية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكرم الفائزين في هذه المسابقة المعرفية الكبرى التي استقطبت طيفاً واسعاً من أجيالنا العربية في دول المنطقة والعالم، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة وسعيها لنشر التعليم والمعرفة، وتعميم القيم الإنسانية المشتركة عبر الانفتاح والتواصل، وبناء الشخصية العربية لاستعادة دورها في الإنتاج المعرفي، وتشجيع النشء على الخوض في مختلف العلوم؛ لأن من يملك العلم والمعرفة فإنه يملك المستقبل.
كما أن تحدي القراءة العربي الذي انطلق عام 2015، يشكل حدثاً ثقافياً نوعياً، فإنه أيضاً يجسد رسالة حضارية تزرع في نفوس الأجيال العربية أهمية توظيف المعرفة في مسيرة التنمية والتقدم، وتحرض على التفكير الإبداعي، وتدفع أطفالنا وشبابنا للمساهمة بفاعلية في منظومة الإنتاج الفكري والعلوم الإنسانية، وبناء ثقافة عربية الهوية، عالمية التوجّه، إنسانية القيم.

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