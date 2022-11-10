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«سفاري الشارقة» يحصد جائزتين عالميتين في هوليوود وميلان

«سفاري الشارقة» يحصد جائزتين عالميتين في هوليوود وميلان
10 نوفمبر 2022 17:20

الشارقة (الاتحاد)
 
حصد الفيلم الوثائقي «سفاري الشارقة»، جائزتين عالميتين خلال مشاركته في مهرجاني «جوائز هوليوود الذهبية» في الولايات المتحدة الأميركية، و«جوائز ميلانو الذهبية» في إيطاليا، والموثقين من موقع الأفلام السينمائي العالمي الشهير IMDB، وذلك بعد شهر واحد من عرضه على تلفزيون الشارقة، 7 أكتوبر الماضي.
ونال فيلم «سفاري الشارقة» الذي أنتجته «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» بالتعاون مع «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» و«هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، الجائزة الشرفية للفيلم الوثائقي الطويل في مهرجان «جوائز هوليوود الذهبية» في دورته الثالثة في لوس أنجلوس، ضمن 35 فئة تنافست عليها مجموعة من الأعمال بمختلف أنواعها، منها برامج وثائقية طويلة وقصيرة، ونصوص درامية.
وحصد الفيلم الجائزة الفضية للأفلام الوثائقية الطويلة في مهرجان «جوائز ميلانو الذهبية» الإيطالي في دورته الثالثة.
يستعرض «سفاري الشارقة» مراحل إنشاء المشروع الذي يعد أكبر حديقة سفاري خارج القارة الإفريقية، في محمية «البردي» بمدينة الذيد، ويتضمن مقابلات مع نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال علم الأحياء والبيطرة، إضافةً إلى المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع.

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