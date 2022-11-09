الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإمارات.. مركز للصناعات

الإمارات.. مركز للصناعات
10 نوفمبر 2022 00:15

أهداف تتسق مع مبادرات ومشاريع الخمسين لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والاستدامة، وأبعاد اقتصادية وبيئية، ومحفزات استثمارية جاذبة، تضمنها القانون الاتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى تطوير وتنظيم مختلف القطاعات، وأهمها قطاع الصناعة؛ لما له من أهمية في تطوير المنتج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مؤشرات الناتج القومي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتطورة.
القانون الذي قوبل بإشادة وثناء من مختلف القطاعات الاقتصادية، يعمل على تعزيز ممكنات نمو القطاع الصناعي وتنافسيته، والوصول بالمنتج الوطني إلى العالمية، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة، وتطوير قدرات المنشآت الصناعية في إطار برامج الاستدامة والحياد الكربوني، إضافة إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ.
تشريع جديد، يضاف إلى سلسلة التشريعات الداعمة للقطاع الصناعي والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل ما توفره دولة الإمارات أيضاً من إمكانات ومبادرات تحفيزية وبنية تحتية، كما يعكس مبدأ المرونة والانفتاح في الاقتصاد الوطني، وينسجم مع جهود الدولة وريادتها في تحقيق الأمن الغذائي، والموازنة بين البيئة والتنمية الاقتصادية، ويحقق تطلعاتها نحو تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار وصناعات المستقبل.

أخبار ذات صلة
رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد العراقي
الإمارات
الاقتصاد الوطني
محمد بن زايد
الصناعة
آخر الأخبار
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
عربي ودولي
سويسرا وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال البحث العلمي
اليوم 14:04
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©