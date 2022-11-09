الإمارات.. مركز للصناعات

أهداف تتسق مع مبادرات ومشاريع الخمسين لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والاستدامة، وأبعاد اقتصادية وبيئية، ومحفزات استثمارية جاذبة، تضمنها القانون الاتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى تطوير وتنظيم مختلف القطاعات، وأهمها قطاع الصناعة؛ لما له من أهمية في تطوير المنتج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مؤشرات الناتج القومي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتطورة.

القانون الذي قوبل بإشادة وثناء من مختلف القطاعات الاقتصادية، يعمل على تعزيز ممكنات نمو القطاع الصناعي وتنافسيته، والوصول بالمنتج الوطني إلى العالمية، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة، وتطوير قدرات المنشآت الصناعية في إطار برامج الاستدامة والحياد الكربوني، إضافة إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ.

تشريع جديد، يضاف إلى سلسلة التشريعات الداعمة للقطاع الصناعي والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل ما توفره دولة الإمارات أيضاً من إمكانات ومبادرات تحفيزية وبنية تحتية، كما يعكس مبدأ المرونة والانفتاح في الاقتصاد الوطني، وينسجم مع جهود الدولة وريادتها في تحقيق الأمن الغذائي، والموازنة بين البيئة والتنمية الاقتصادية، ويحقق تطلعاتها نحو تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار وصناعات المستقبل.