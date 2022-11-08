«كوب 27».. مبادرات إماراتية

مشاريع ومبادرات ومباحثات إماراتية في مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ، تؤكد حرص الدولة على تسريع الخطوات نحو احتواء تداعيات التغير المناخي.

الإمارات تقف في مقدمة الشراكات الدولية لحماية كوكب الأرض عبر دعم إقامة المشاريع النوعية في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إحداث تغيير حقيقي بتراجع نسب الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، كما تطبق سياسات وطنية تضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن مسارها لتعزيز مسيرتها التنموية.

قفزات كبرى أعلنتها الإمارات في هذه التظاهرة الدولية، بتوقيع اتفاقية إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط، شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بنشر حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما اتفقت الإمارات والأردن وإسرائيل على المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة ضمن مشروع «الازدهار»، إلى جانب إطلاق الدولة مبادرة لتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً.

الإمارات تضع خطواتها موضع التنفيذ، في رسالة عالمية تؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة، والالتزام بتنفيذها للحد من الاحترار جراء الانبعاثات، ووقف التدهور البيئي، والتصدي للكوارث الطبيعية الناتجة عن تصاعد الظاهرة، لأن التأخير في مثل هذه القضية المصيرية، يعني مزيداً من الخطر على كوكبنا وعلى الأمن الإنساني، وتهديد الاستقرار ومستقبل البشرية.