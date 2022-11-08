الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«كوب 27».. مبادرات إماراتية

«كوب 27».. مبادرات إماراتية
9 نوفمبر 2022 00:15

مشاريع ومبادرات ومباحثات إماراتية في مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ، تؤكد حرص الدولة على تسريع الخطوات نحو احتواء تداعيات التغير المناخي.
الإمارات تقف في مقدمة الشراكات الدولية لحماية كوكب الأرض عبر دعم إقامة المشاريع النوعية في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إحداث تغيير حقيقي بتراجع نسب الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، كما تطبق سياسات وطنية تضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن مسارها لتعزيز مسيرتها التنموية.
قفزات كبرى أعلنتها الإمارات في هذه التظاهرة الدولية، بتوقيع اتفاقية إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط، شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بنشر حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما اتفقت الإمارات والأردن وإسرائيل على المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة ضمن مشروع «الازدهار»، إلى جانب إطلاق الدولة مبادرة لتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً.
الإمارات تضع خطواتها موضع التنفيذ، في رسالة عالمية تؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة، والالتزام بتنفيذها للحد من الاحترار جراء الانبعاثات، ووقف التدهور البيئي، والتصدي للكوارث الطبيعية الناتجة عن تصاعد الظاهرة، لأن التأخير في مثل هذه القضية المصيرية، يعني مزيداً من الخطر على كوكبنا وعلى الأمن الإنساني، وتهديد الاستقرار ومستقبل البشرية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
الإمارات
مصر
قمة المناخ
شرم الشيخ
كوب 27
التغير المناخي
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©