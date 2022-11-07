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تداعيات المناخ.. عناصر النجاح

تداعيات المناخ.. عناصر النجاح
8 نوفمبر 2022 00:15

التوقيت والجدية والالتزام والتعاون أهم العناصر لضمان نجاح الجهود العالمية في مواجهة واحتواء تداعيات التغير المناخي، كما شخّصها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بكلمته أمام قمة المناخ «COP27»، وذلك في إطار سعي سموه الدائم لحث المجتمع الدولي نحو مزيد من التحرك والعمل المشترك لإنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات هذه الظاهرة التي أضحت تؤثر على الأمن والاستقرار في العالم.
كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ألقت الضوء على التحديات، وطرحت حلولاً قابلة للتنفيذ لحماية المناخ وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، انطلاقاً من تجربة تنموية إماراتية ارتكزت على مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، عبر تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمتجددة، وانتهاج سياسات مرتبطة بمدد زمنية لتخفيض الانبعاثات، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العام 2050.
كوكبنا واحد، والتحديات المناخية في تزايد، تهدد حاضر البشر، وقد تتزايد تلك التهديدات في المستقبل القريب، ما لم يتم الوقوف بشكل جماعي، وفي التوقيت المناسب، لصياغة خطوات عملية يلتزم الجميع بتنفيذها طوعاً، إدراكاً منهم لحجم الخطر الذي يشكله التغير المناخي على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهذا ما يطمح المشاركون في «كوب 27» للوصول إليه، وما تعمل دولة الإمارات للبناء عليه في قمة المناخ «كوب 28» التي تحتضنها العام المقبل.

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