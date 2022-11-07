اتفاقية تعاون بين «الأولمبياد الخاص» و«أبوظبي للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية مذكرة تفاهم، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، كما تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر النادي في جزيرة الحديريات، لتمكين لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي رياضياً وتحقيق المزيد من الدمج الاجتماعي لهم.

ونتنص مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها كل من طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين، يكون مسؤولاً عن التنسيق لعمليات تدريب وتطوير لاعبي الأولمبياد الخاص استعداداً لمشاركتهم في دورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

كما تنص المذكرة على ترويج نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص، وكذلك على قيام النادي بتوفير الكوادر الفنية والمحكمين والتزامه بتنظيم الفعاليات والبطولات وإدارتها فنياً. وفي المقابل سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتدريب وتطوير وتأهيل المدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين الذين يرشحهم النادي.

وبهذه المناسبة، صرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي قائلاً: «إنه من دواعي السعادة توقيع مذكرة التفاهم بيننا وبين نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، فهي ستعزز من تعاوننا لخدمة اللاعبين، وستسهم في عملية دمجهم في المجتمع وخلق بيئة رياضية متكاملة لهم. كما تأتي المذكرة ضمن استعداداتنا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية برلين 2023، ورغبتنا في أن يظهر لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في كامل لياقتهم وأفضل أحوالهم وهم يمثلون الإمارات في محفل دولي، فضلاً على الآثار الإيجابية الأخرى لرياضة الدراجات الهوائية على لاعبينا ونشر الثقافة الرياضية بينهم، وإننا على ثقة أن الأيام القادمة ستشهد العديد من الفعاليات المشتركة مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية التي سيستفيد منها لاعبونا».

ومن جانبه، صرح النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية قائلاً: «نسعى في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتوسيع قاعدتنا المجتمعية، وأتمنى أن تكون المذكرة الموقعة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي هي بداية لشراكة فعالة وممتدة معهم ينضم من خلالها أصحاب الهمم إلى المشهد المتنامي لرياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، فهم جزء مهم من منظومتنا الاجتماعية، وأنا على ثقة من أن كوادرنا الفنية ومدربينا سيحصلون على تدريب نوعي من مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي يعزز من مهاراتهم ويؤهلهم للتعامل مع أصحاب الهمم».

وتنص مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان على تنظيم بطولات رياضية موحدة وفعاليات رياضية مجتمعية على مستوى الدولة لرياضة الدراجات الهوائية لينخرط أصحاب الهمم فيها مع شركائهم الموحدين.