المناخ.. تحدٍّ مشترك

مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مؤتمر الأطراف لحماية المناخ «كوب 27»، المنعقد في شرم الشيخ، تعطي سجل الإمارات وتحركاتها المتميزة في مجال حماية المناخ دفعة قوية نحو تعميق العمل من أجل مواجهة هذه الظاهرة العالمية التي تلقي بتأثيراتها السلبية على المجتمعات، كما تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تسريع العمل، وعقد الشراكات، وإقرار الآليات التنفيذية، لرفع مستوى الطموحات المناخية على مستوى المنطقة والعالم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشارك قادة العالم اليوم البحث في إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ؛ لأن الوقت قد حان لتحقيق تقدم فعلي على الأرض للنهوض بحلول تطوق التداعيات المتصاعدة لهذه الظاهرة، وانعكاسها على خلق تحديات في مجال البيئة والطاقة والكوارث الطبيعية والأمن الغذائي، ولعل تجربة الإمارات المستمرة منذ عقود، ونتائجها الكبيرة، خير دليل على قدرة الدول والتزامها الطوعي وجديتها في مكافحة التغير المناخي، وحرصها على الاستدامة في مسيرتها التنموية.

التغير المناخي تحدٍّ عالمي مشترك، وحلول هذا التحدي لن تكون فردية بالضرورة، هي رؤية ينطلق منها «كوب 27» لوضع حلول واقعية وإقرار آليات تنفيذية، وتعزيز الالتزام الطوعي بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتبني مشاريع الطاقة المستجدة والنظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبيئي، وتحفيز تبني التكنولوجيا والابتكارات، لتحقيق هدفنا جميعاً بحماية مستقبل كوكب الأرض.