مساهمات قيمة

تعمل الإمارات باستمرار لمستقبل أفضل للإنسانية، فتحشد الطاقات والموارد، وتنسق الجهود لوضع أسسٍ متينة تعزز المساعي لتحويل التحديات إلى فرص، وتقدم أكبر المساعدات في أوقات الأزمات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. في هذا السياق، تحفز الدولة العالم انطلاقاً من تجاربها النموذجية في حماية البيئة والاستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة، للمساهمة النشطة والفعالة في مختلف الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. وتمثل قمة شرم الشيخ فرصة مثالية لتكثيف المساعي الدولية في هذا الاتجاه؛ لذلك تشارك الدولة بأقصى طاقتها من أجل توفير كل عوامل النجاح للفعاليات، انطلاقاً من إدراكها لحجم وخطورة التداعيات المناخية. فزيادة الاستثمار المناخي في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، خصوصاً في الأمن الغذائي والمائي، أيضاً استثمار في إرساء دعائم السلم والاستقرار في العالم. ولقد أثبتت الإمارات دوماً أن الاستثمار في العمل المناخي يفتح آفاقاً واعدة للتنمية الاقتصادية، ويوفر وظائف جديدة، ومهارات تواكب متطلبات المستقبل. بالتالي، تتمتع الإمارات بمكانة متميزة تؤهلها لاستضافة العالم، ومد جسور الحوار والتواصل لتسريع التقدم على مختلف مسارات العمل المناخي، سواء بالتكيف مع التداعيات أو المساهمة في مواجهة الأعباء. وستمثل استضافة الإمارات، مؤتمر الأطراف المقبل (COP 28) منصة استثنائية من أجل مساعدة العالم على تحقيق الكثير فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي من أجل غدٍ أفضل للجميع.