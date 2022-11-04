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التغير المناخي.. ريادة إماراتية

التغير المناخي.. ريادة إماراتية
5 نوفمبر 2022 00:02

تجربة نموذجية، وخطوات ملموسة، ونتائج مثمرة، تعرضها دولة الإمارات في مجال مجابهتها لتحديات التغير المناخي خلال مشاركتها الموسعة في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP27» الذي ينطلق غداً في شرم الشيخ، وسط طموحات عالمية باستثمار هذه التظاهرة في تكثيف التعاون من أجل تسريع العمل المناخي، والانتقال من المفاوضات إلى التخطيط والتنفيذ، في ظل تصاعد وتيرة التغيرات وتأثيرها، خاصة على الدول الأقل نمواً.
تجربة الإمارات الملهمة في مجال العمل المناخي بنيت على محاور عديدة، تتضمن تنويع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، والتوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وإقرار المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والصناعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب دورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي عبر دعم الجهود، وتعزيز الفرص الهادفة لمعالجة تداعيات تغير المناخ.
رؤية الإمارات تقوم على ضرورة وأهمية الشراكة العالمية لإيجاد حلول ناجعة للتغير المناخي، والبناء على مخرجات مثل هذه اللقاءات الدولية، وربط نتائجها لتسريع الخطوات نحو تنويع مصادر الطاقة، وضمان أمنها، وخفض انبعاثات الكربون، متطلعة إلى مضاعفة جهودها الريادية في إيجاد حلول عملية لمشكلة عالمية باستضافتها «كوب 28» العام المقبل، وذلك لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم، وتمكين المجتمعات، واستدامة الموارد للأجيال المقبلة.

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