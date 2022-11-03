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عَلم الإمارات.. أمانة الأجيال

عَلم الإمارات.. أمانة الأجيال
4 نوفمبر 2022 00:15

عَلم الإمارات أمانة يتسلمها جيل من آخر، نزرعه في القلوب رمزاً لاتحادنا، ونرفعه هادياً لطموحاتنا، ونسترشد به طريقاً لمستقبلنا.. عَلمنا يروي حكاية وطن ومسيرة من الإنجاز والتطور والنهضة، بدأها المؤسسون، ولم ترض إلا أن تكون في الصدارة، وأن تُسمع تجربتها التنموية أصقاع العالم.. عَلمنا يجسد قيمنا في العطاء والتسامح، ويحمل رسالتنا في نشر الأمن والسلام والتقارب بين الشعوب، ويجسد هدفنا في إحلال التنمية واستدامتها.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يرفعون العلم في جميع إمارات الدولة في يوم الثالث من نوفمبر، والإماراتيون يشاركون قادتهم الاحتفاء برمز وحدتنا الذي نلتقي حوله جميعاً، مؤكدين ولاءنا للقيادة الرشيدة، وانتماءنا لوطن يعطينا بلا منّة، موحدين كلمتنا ومنطلقين من إيماننا الراسخ، ومتسلحين بقدراتنا ومعرفتنا للعمل من أجل بناء مستقبلنا المزدهر.
ماضون في مسيرتنا بتفاؤل وعزم، متمسكون بمبادئنا وقيمنا التي أرساها الاتحاد، لتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية، ومنفتحون على كافة الأمم، ومرحبون بالشقيق والصديق، ومتسلحون بالعلم والمعرفة لخوض غمار مختلف المجالات، ولن نكون إلا كما ألوان علمنا حامين مكتسبات الإمارات، ومستمرين بالنماء والتطور، ومدافعين عن حياض وطننا، ويدنا ممدودة بالخير للجميع، ولن نقبل بغير الريادة لوطننا.

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