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عَلمنا.. مسيرة وطن

عَلمنا.. مسيرة وطن
3 نوفمبر 2022 00:15

عَلم الإمارات نرفعه عالياً متوحدين، نستذكر بطولات وتضحيات المؤسسين، مؤكدين انتماءنا لوطن يجسد أرقى قيم السلام والعدل والتسامح، ومعبرين عن ولائنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة، وفخرنا بمسيرة عقود من الإنجازات، عنوانها العمل والعطاء والريادة.. يوم العَلم، مناسبة تتجدد فيها عزيمتنا، وتلتقي طاقاتنا، وتنهض همتنا لمجابهة التحديات، والتطلع إلى مستقبل مزدهر برؤية استثنائية تهتم بالإنسان، وتحفزه على الإبداع والريادة.
سواعدنا تتوحد في هذا اليوم، الثالث من نوفمبر من كل عام، لرفع العَلم رمز عزتنا وفخرنا، وعيوننا ترنو إلى رؤياه عالياً خفاقاً دوماً، وقلوبنا تزهو بألوانه التي واكبت نهضة عمرها عقود، جعلت من الإمارات وطن الصدارة، وفي مقدمة الأمم عمراناً وعِلماً ومعرفة وتقدماً وسمعة طيبة وعطاءً، ويحظى باحترام وتقدير العالم؛ لما يضطلع به من دور مهم ورائد، وما يقدمه من جهود في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائه، ولشعوب المنطقة والعالم.
عَلمنا يرتفع بشموخ، ليروي قصة نجاح استثنائية لمسيرتنا المظفرة في دولة الإمارات التي تنعم بالرخاء والأمن والاستقرار.. عَلمنا نرفعه عالياً للتعبير عن امتناننا لقيادتنا الرشيدة، على ما تبذله في سبيل رفعة الوطن ونهضته والرقي به إلى مصافّ الدول المتقدمة.. عَلمنا نرفعه خفاقاً في الفضاء، ليكون شاهداً على تحقيق المستحيل بعزمنا ووحدتنا وحبنا لوطننا.

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