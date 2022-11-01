شراكة لأجل المناخ

شراكة إماراتية أميركية تستهدف دعم العمل المناخي وتعزيز أمن الطاقة وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.. شراكة تجسّد مستوى العلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وحرصهما على العمل المشترك من أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية، وسعيهما الدائم لتسريع الخطوات بشكل عملي للوصول إلى الحياد المناخي، وضمان ديمومة موارد الطاقة النظيفة والآمنة للأجيال المقبلة.

شراكة تم توقيعها بين الإمارات وأميركا، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترمي إلى تسريع مشاريع وتقنيات وموارد الطاقة النظيفة من خلال عمل الدولتين على جمع 100 مليار دولار، تخصص للاستثمارات التجارية المبنية على أسس اقتصادية وتوفير التمويلات المطلوبة للمساهمة في دفع عجلة تطوير قطاع الطاقة النظيفة، بهدف إنتاج 100 غيغاواط في الإمارات وأميركا ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن هذه الشراكة تشكل الطريق الأمثل والأسرع لتحقيق الحياد الكربوني، والتوازن بين عناصر التكلفة والاستدامة والأمن، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

تنويع مصادر الطاقة، ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية، وخفض الانبعاثات في القطاعات الحيوية، خطوات استباقية اتخذتها دولة الإمارات وأطّرتها في استراتيجيات وخطط ومبادرات محلية ودولية، من أجل الوصول إلى عالم تتوافر فيه نظم طاقة حديثة ومستدامة وآمنة وبأسعار معقولة للجميع، ومستقبل تنعم فيه البشرية بمناخ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.