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الطاقة.. تحديات وحلول

الطاقة.. تحديات وحلول
1 نوفمبر 2022 00:15

ضمان إمدادات وأمن الطاقة عالمياً، وبناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق الحياد الكربوني، ثلاثة أسس ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة واستدامته، كما تتسق وتتطابق مع نهج العمل الإماراتي الساعي إلى ترسيخ مكانة الدولة مورداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وصاحبة الريادة في تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي صدارة الأمم الحريصة على حماية المناخ.
قادة قطاع الطاقة العالمي يلتقون في أبوظبي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة في تسريع جهود الوصول إلى الحياد الكربوني، وتأمين مصادر الطاقة، وإتاحتها للجميع وبأسعار معقولة، وتحقيق عناصر الطاقة القائمة على التوازن بين التكلفة والاستدامة والأمن، إضافة إلى ضرورة تبني أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية كحلول مجدية للتحديات التي يواجهها القطاع.
الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم المنعقد في أبوظبي تبرز أهميته أيضاً في ظل الحاجة العالمية حالياً لنظم طاقة حديثة ومستدامة وآمنة، واستباقه لعدد من التظاهرات المرتبطة بحماية المناخ، مثل «كوب 27» و«كوب 28»، حيث يمكن البناء على مخرجاته من أجل الوصول إلى معادلة توازن بين التنمية والمناخ، وتحقق قيمة جديدة في مشهد الطاقة العالمي.

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