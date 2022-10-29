الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

صياغة المستقبل

صياغة المستقبل
30 أكتوبر 2022 00:15

بجهد دؤوب ونجاح كبير تمضي الإمارات للأمام في ترسيخ مكانتها عبر العالم، قاعدةً أساسيةً للعلوم والتكنولوجيا، وتقنيات المستقبل. توظف الدولة التطور العلمي المتسارع، لإيجاد حلول لمختلف التحديات من أجل تحسين جودة الحياة، بتحقيق طفرة كبيرة وقفزة هائلة في الاقتصاد والتجارة والتنمية الشاملة المستدامة، بتكثيف مساعيها في مختلف القطاعات، لتشييد بنية تحتية رقمية قوية. وتعد فعاليات «الإمارات تبرمج» التي انطلقت أمس بتوجيهات القيادة الرشيدة، في «يوم البرمجة»، خطوة جديدة على الطريق، تؤكد إصرار الدولة على المضي قدماً في تسريع عمليات التحول الرقمي، بتمكين الشباب الموهوب من المواطنين وأصحاب الخبرات الرقمية، وتشجيع المجتمع لتبني البرمجة باعتبارها جسراً فعالاً وسريعاً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. لقد ركزت الإمارات على البرمجة منذ أن أطلقت أول حكومة إلكترونية في العالم العربي قبل نحو 20 عاماً، في مسعاها المتواصل لاستباق المتغيرات العالمية، ومساعدة المجتمعات الإنسانية على تجاوز التحديات الطارئة. والآن، تدخل الإمارات مرحلة جديدة، في رحلتها للمستقبل، بعدما صارت مركزاً للابتكار، ومنبعاً للتقنيات المتطورة، وواحة للتكنولوجيا، ومصدراً لها، وحاضنة لأكبر عدد من الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف، وقبلة للمواهب التي توظف الإمارات معارفها للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للبشرية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
رئيس قيرغيزستان يصل إلى البلاد
الإمارات
البرمجة
الشباب
الاقتصاد الرقمي
التكنولوجيا
الاقتصاد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©