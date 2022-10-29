صياغة المستقبل

بجهد دؤوب ونجاح كبير تمضي الإمارات للأمام في ترسيخ مكانتها عبر العالم، قاعدةً أساسيةً للعلوم والتكنولوجيا، وتقنيات المستقبل. توظف الدولة التطور العلمي المتسارع، لإيجاد حلول لمختلف التحديات من أجل تحسين جودة الحياة، بتحقيق طفرة كبيرة وقفزة هائلة في الاقتصاد والتجارة والتنمية الشاملة المستدامة، بتكثيف مساعيها في مختلف القطاعات، لتشييد بنية تحتية رقمية قوية. وتعد فعاليات «الإمارات تبرمج» التي انطلقت أمس بتوجيهات القيادة الرشيدة، في «يوم البرمجة»، خطوة جديدة على الطريق، تؤكد إصرار الدولة على المضي قدماً في تسريع عمليات التحول الرقمي، بتمكين الشباب الموهوب من المواطنين وأصحاب الخبرات الرقمية، وتشجيع المجتمع لتبني البرمجة باعتبارها جسراً فعالاً وسريعاً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. لقد ركزت الإمارات على البرمجة منذ أن أطلقت أول حكومة إلكترونية في العالم العربي قبل نحو 20 عاماً، في مسعاها المتواصل لاستباق المتغيرات العالمية، ومساعدة المجتمعات الإنسانية على تجاوز التحديات الطارئة. والآن، تدخل الإمارات مرحلة جديدة، في رحلتها للمستقبل، بعدما صارت مركزاً للابتكار، ومنبعاً للتقنيات المتطورة، وواحة للتكنولوجيا، ومصدراً لها، وحاضنة لأكبر عدد من الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف، وقبلة للمواهب التي توظف الإمارات معارفها للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للبشرية.