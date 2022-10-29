حل لغز الكائنات والصحون الطائرة

صور نشرها البنتاغون لأجسام غريبة ظهرت على الرادار (أرشيفية)
29 أكتوبر 2022 14:13
شغلت الظواهر الجوية الغامضة الرأي العام الأميركي خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد انتشار مقاطع مصورة لأجسام غريبة على شاشات الرادار للجيش الأميركي، دون أن يتمكن من تفسيرها.
لكن مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة أوضحوا مؤخراً أن تلك الظاهرة الغامضة ما هي إلا عمليات مراقبة وتجسس تقوم بها قوى أجنبية، من بينها الصين.
ومن المقرر أن تقدم وكالات المخابرات وثيقة سرية إلى الكونغرس بحلول يوم الاثنين المقبل لتحديث تقرير تم نشره العام الماضي قال إن جميع الحوادث تقريباً لا تزال غير مبررة، وفق تقرير نشره موقع العربية.
وقد درست تلك الوثيقة الأصلية 144 حادثة بين عامي 2004 و2021 أبلغت عنها مصادر حكومية أميركية، معظمها من العسكريين الأميركيين. فيما أوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على نتائج فحص البنتاغون ووكالات الاستخبارات لتلك الحوادث، أن بعضها نسب رسمياً إلى المراقبة الصينية عبر استخدام تكنولوجيا الطائرات من دون طيار العادية نسبياً.
وأشاروا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن الصين التي سرقت خططاً لطائرات مقاتلة متقدمة، تريد معرفة المزيد حول كيفية تدريب الولايات المتحدة طياريها العسكريين.
في حين أفاد التقرير أنه تم إطلاع الكونغرس على بعض الاستنتاجات حول المراقبة الأجنبية، لكن الكثير من المعلومات حول الظواهر المجهولة الهوية لا تزال سرية، إذ أبقى مسؤولو البنتاغون معظم المعلومات سرية، لأنهم لا يريدون أن تعرف الصين أو الدول الأخرى أن جهودهم للتجسس على الجيش الأميركي تم اكتشافها.
يذكر أن البنتاغون كان أعلن في مايو الماضي، أن الصور التي تم إصدارها سابقاً للمثلثات الخضراء التي بدت كأنها سفن غريبة كانت في الواقع طائرات من دون طيار صورت من خلال عدسات الرؤية الليلية.
ورفض المسؤولون العسكريون تحديد متى وأين التقطت الصور على وجه التحديد، لكنهم يعتقدون أن الحوادث هي أمثلة على محاولات إجراء مراقبة للمناورات العسكرية.