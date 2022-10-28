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الأزمة الأوكرانية.. حلول سياسية

الأزمة الأوكرانية.. حلول سياسية
29 أكتوبر 2022 00:02

الإمارات مستمرة في تعزيز فرص إيجاد حل دبلوماسي، وتجديد دعوتها دوماً لخفض التصعيد، ووقف الأعمال العدائية في الأزمة الأوكرانية، من أجل تجنيب العالم تداعيات هذا الصراع وانعكاساته السياسية والأمنية والإنسانية، ولن يكون ذلك إلا بوفاء الأطراف كافة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، واللجوء إلى الحوار، واتخاذ خطوات إيجابية، والالتزام بتنفيذها لبناء الثقة تدريجياً، للوصول إلى تحقيق سلام مستدام.
الإمارات تدعم جهود خفض التصعيد، وتدفع باتجاه الوصول إلى الحل السلمي، وتقوم بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والمدنيين المتضررين من الأزمة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، وضمن نهج الدولة وسياستها الثابتة ومساعيها الدائمة لإنهاء الأزمات وإحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
تداعيات الأزمة من الناحية الاقتصادية وتأثيراتها على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبشكل عام على الأمن والسلم الدوليين، كانت جلية خلال الأشهر الماضية، وألقت بظلالها على مختلف دول العالم، لذلك فإن أي تحرك أو جهد، يحول دون تصاعد تلك التأثيرات، ويهيئ الأجواء للتهدئة والتفاوض، بما يضمن مصالح كل الأطراف وأمنها القومي، يشكل فرصة حقيقية لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

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