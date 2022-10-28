شرطة أبوظبي تحصد لقب بطولة «الداخلية» للسباحة



أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شرطة أبوظبي المركز الأول في بطولة السباحة والإنقاذ العاشرة ضمن درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي أقيمت في مسبح حمدان بن محمد في مدينة دبي بمشاركة 12 قيادة شرطية و 176 سباحاً ومنقذاً في 9 مسابقات على مستوى الدولة.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية فريق شرطة أبوظبي للسباحة على تحقيق هذا المركز المتميز بحصوله على 125 نقطة في المجموع العام للبطولة عن جدارة من أصل عشرة سباقات متنوعة في السباحة والإنقاذ.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على توفير الإمكانات لتأهيل الفرق ودعمها بالخطط والبرامج التدريبية ضمن منظومة رياضية متكاملة وتهيئة البيئة المحفزة والمشجعة لهم التي تعزز من قدراتهم وتسهم في إعدادهم البدني والذهني.

وأثنى العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية على إنجاز الفريق في البطولة بحصوله على 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 برونزية.