الإمارات ومصر.. دور رائد

على مدى خمسين عاماً، كانت العلاقة تنمو وتتطور وتزداد رسوخاً بين الإمارات ومصر، لأن الرابط بينهما أعمق، فهو قائم على الأخوة والثقة والمصداقية ووحدة الهدف والمصير، والإيمان المطلق بأهمية تلك العلاقات وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة، وتنشيط الاقتصاد وإحداث التنمية وتطوير مجالاتها، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمارها لخدمة الشعوب.

دور رائد للإمارات ومصر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، في الوقت الذي تعمل فيه الدولتان على مضاعفة حجم الإنجاز الاقتصادي والاستثماري والصناعي، كما تسعيان لتوطيد تعزيز جوانب رؤيتهما المشتركة في استثمار الفرص المتاحة بكلا البلدين لتعميق وتسريع التنمية التي يمكن من خلالها ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للشعبين الشقيقين وللأجيال المقبلة.

عمق وتاريخ العلاقات مع مصر، جسدته تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر ستبقى السند والظهر والذخر، وما الاحتفالات إلا رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط شعبياً واقتصادياً في المستقبل.

خمسون عاماً من العلاقات الثنائية المتميزة، والروابط الشعبية الوثيقة، والشراكة الاستراتيجية، تجسد توافق البلدين على السعي لإيجاد حلول لمختلف الصراعات والأزمات السياسية، ومواجهة التحديات العالمية، انطلاقاً من رؤية مشتركة، تحفز العمل الجماعي، وتنظر بشمولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.