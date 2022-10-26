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تعزيز المسيرة

تعزيز المسيرة
27 أكتوبر 2022 00:01

50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية تتميز بالقوة والاستدامة، هي امتداد لتاريخ من التعاون بين البلدين، وشراكة تنموية متطورة، ومستقبل مستقر ومزدهر، ورؤية واحدة لقضايا المنطقة والعالم، تستهدف إحلال الأمن والسلام، والعمل من أجل المشتركات الإنسانية، وإعلاء قيم الإخاء والمحبة والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، والتلاحم في وجه التحديات البشرية.
علاقات الإمارات ومصر نموذج للعلاقات العربية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علاقات قائمة على قيم الاحترام المتبادل، والعمل لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين والشعوب العربية، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان نحو المستقبل عبر توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة والمتنوعة في تعزيز مسيرة العمل التنموي.
العلاقات بين البلدين في تقدم مستمر، وأرقام النمو في حجم التبادل التجاري بارتفاع، ومؤشرات الاستثمار تتصاعد، والشراكات تتعزز في مختلف القطاعات الحيوية، وقيم الأخوة والمودة تتسيد منظومة الروابط القائمة، والاحتفالات ستبقى قائمة دوماً عنواناً لمسيرة العلاقات، وشاهداً على التمسك بعهد الأخوة والخير والتعاون والبناء، والمصير الواحد.

الإمارات ومصر
الإمارات
مصر
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