50 عاماً.. بناء ونهضة

علاقة الإمارات ومصر تستند إلى أسس راسخة، قوامها الأخوة والصداقة والمحبة، والعمل من أجل إحداث التنمية، والتطلع نحو مستقبل ينعم فيه شعبا البلدين بالاستقرار والازدهار.. دولتان تتّحد رؤيتهما في تحقيق الأمن والسلام في العالم، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز فرص التعاون مع دول العالم في مواجهة التحديات الإنسانية من أجل سعادة البشرية.

50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وعقود من وحدة المصير والبناء والنهضة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعددت أوجه التعاون منذ وصول أولى طلائع المدرسين إلى الدولة، وحتى صياغة الشراكة التكاملية الشاملة بين البلدين اللذين شكلا أنموذجاً في التعاون التجاري والصناعي أثمر عن قفزات كبيرة في التجارة الخارجية خلال السنوات العشر الماضية، وصولاً إلى نسبة 166% وبقيمة 27.79 مليار درهم.

في ذكرى الخمسين، انطلاقة متجددة، وتعاون دائم، وتلاحم وتكامل في العلاقات بين الإمارات ومصر في ظل قيادتي البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فالدولتان تعملان وفق رؤية موحدة ونبض واحد لدعم فرص السلام، وتعزيز نهج اللجوء للحوار في حل النزاعات والأزمات، وتُضاعفان الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالاتها، وتعملان معاً في سبيل أن تحيا شعوب المنطقة والعالم في أجواء من الأمن والاستقرار والتنمية.