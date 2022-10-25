«تحدي دبي للياقة».. شهر من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية

دبي (الاتحاد)

أُعلن، اليوم، جدول فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في «زعبيل سبورتس ديستريكت» الواقع على سطح دبي مول زعبيل، بحضور كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركاء والداعمين الرئيسيين للتحدي، بمن فيهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجموعة «دي بي ورلد»، وماي دبي، و«جي أم جي».

وفي دورته السادسة، يقدم التحدي جدولاً حافلاً من الفعاليات المميزة ليشجع أفراد المجتمع كافة على تجديد التزامهم بمستقبل أكثر صحة ونشاطاً، وذلك ابتداءً من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر.

يوفر «تحدي دبي للياقة» فرصة مثالية لعشاق الرياضة من الأعمار كافة والقدرات البدنية للاستفادة من طيف واسع من أنشطة اللياقة المتنوعة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة لتحقيق الهدف المشترك، وهو الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً متتالية. وبفضل برنامج التحدي المتنوع والشامل من الفعاليات والحصص الرياضية المختلفة التي تقام في مناطق المدينة كافة، سيتمكن المشاركون من تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وإدراج النشاط البدني في حياتهم اليومية بكل سهولة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «منذ إطلاقه في عام 2017، أثر (تحدي دبي للياقة) بشكل إيجابي على حياة سكان وزوار دبي، حيث يستقطب التحدي أعداداً متزايدة من المشاركين كل عام، ووصل إلى أكثر من 1.65 مليون مشارك من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية في عام 2021. كل عام، تُلهم المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الجميع من المواطنين والمقيمين والزوار والمدارس والجهات الحكومية والشركات على الالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة، لجعل دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم. أود أن أنتهز هذه الفرصة للتوجه بالشكر لشركائنا على الجهود المبذولة في استمرار نجاح مبادرة (تحدي دبي للياقة)، كما أشجع الجميع في دبي على المشاركة هذا العام - فكل ما تحتاجونه هو 30 دقيقة فقط يومياً لتحسين الصحة الجسدية والذهنية».

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل رعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يكتسب التحدي زخماً عاماً بعد عام، وأصبح الحدث السنوي الأهم في مجال الرياضة المجتمعية، ويواصل النمو عاماً بعد عام، فالرياضة في دبي تشكل نشاطاً يومياً واسعاً لمختلف فئات المجتمع، وجهودنا مستمرة بالتعاون مع شركائنا من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمؤسسات الرياضية لتعزيز مكانة الرياضة في دبي، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة لجميع الجنسيات التي تعيش على أرضها الطيبة، وتعزيز علاقات التعاون والصداقة فيما بينهم، وأن يكون الجميع في صحة وسعادة ونشاط».

وأضاف: «نفخر أنه إلى جانب هذه الفعاليات الكثيرة التي يضمها التحدي، فإن أجندة فعالياتنا الرياضية في إمارة دبي تتضمن بطولات دولية وأحداثاً عالمية ومجتمعية كبيرة تقام ضمن فترة التحدي، ما يؤكد مكانة الرياضة في مجتمعنا، وتحفل أجندتنا الرياضية بتنظيم أكثر من 90 فعالية رياضية متنوعة خلال فترة التحدي».

وتشمل أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» كلاً من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، و«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، واللتين ستقامان على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى قريتين للياقة على مدار 30 يوماً وهما «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، بالإضافة إلى 19 مركزاً للياقة البدنية تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، علاوة على فعاليات نهاية الأسبوع للرياضة واللياقة في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تنظم على مدار الشهر، وآلاف الحصص الحية الافتراضية المجانية التي يقدمها أبرز المدربين المحترفين على مستوى المنطقة.