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شلل الأطفال.. الهدف قريب

شلل الأطفال.. الهدف قريب
25 أكتوبر 2022 00:15

دور كبير للإمارات في التصدي للأمراض والأوبئة العالمية، ومساهمة فاعلة للدولة بالتعاون مع شركائها في الجهود الدولية لاستئصال أمراض عديدة، حيث يجسد هذا الهدف الإنساني رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لحق المجتمعات في حياة صحية، تحظى فيها التنمية بأولوية، ويعيش سكانها حياة كريمة.
في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، يقترب العالم أكثر نحو القضاء على هذا المرض، عبر جهود مشتركة تقودها المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، ويترجمها على الأرض المساهمون والعاملون في الميدان لتحقيق هذا الهدف الإنساني، فالدولة تحتل الصدارة من خلال تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من 376 مليون دولار أميركي للقضاء على المرض، ونجاح حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في إعطاء نحو 648 مليون جرعة للأطفال في باكستان، ما أدى إلى انخفاض عدد الإصابات بنسبة عالية.
المساهمة الإماراتية في القضاء على الأمراض، ومنها شلل الأطفال، تنطلق من الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يجدد العزم على مواصلة الجهود مع الشركاء لمكافحة الأمراض، فالإمارات تقوم بتقديم اللقاحات، وتوفير المستلزمات الطبية، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز الوعي لدى مختلف الشرائح، بالتوازي مع جهودها لدعم التنمية في المجتمعات؛ حتى لا تكون هشة وعرضة لانتشار الأوبئة والأمراض.

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محمد بن زايد
اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال
شلل الأطفال
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