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الرياضي

غنتوت يكشف تفاصيل «بينك بولو»

غنتوت يكشف تفاصيل «بينك بولو»
24 أكتوبر 2022 20:18


غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً الأربعاء بفندق السراب في أبوظبي للكشف عن تفاصيل مهرجان بينك بولو الذي سيقام السبت المقبل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وهو الحدث الذي ينظم النادي سنويا ويمثل ختام الحملة المجتمعية للتوعية بأمراض سرطان الثدي.
وتفتح إدارة النادي أبوابها للجمهور بالمجان للمشاركة في المهرجان المجتمعي والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة وعمل الفحوصات الطبية وهناك فعاليات خاصة للعائلات والأطفال.
كانت إدارة النادي قد بدأت الحملة بمحاضرات طبية بإشراف خبراء من مستشفى ريم أبوظبي، ومشاركة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بجانب محاضرة في متنزه الشريعة، كما تضمن البرنامج التوعوي محاضرة بمجلس أبوظبي الرياضي، وأخرى في بنك أبوظبي الأول أحد شركاء النجاح.
وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالمرض والتعريف بعلاماته المبكرة، وتثقيف الجمهور بأهمية الكشف المبكر وطرق العلاج وأفضل أساليب الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز الوعي بسرطان الثدي والحد من انتشاره وسط تجاوب كبير من مختلف فئات المجتمع.
وثمّن خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الجهود التثقيفية التي بذلت وحققت رسالتها من منطلق حرص النادي على ترجمة رسالته المجتمعية الرياضية بناء على توجيهات سمو رئيس النادي للتعريف بهذا المرض، والتي استهدفت كافة فئات المجتمع بهدف توعيتهم بمرض سرطان الثدي.

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ووجه المدير التنفيذي للنادي الشكر إلى جميع الشركاء وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي ومستشفى ريم أبوظبي، صالون تبس آند توز وبداشينج وهوب من مجموعة محمد هلال، وبفرلي هيلث بولو كلوب من ابيرل قروب وصيدلية المنارة، وحديقة الإمارات للحيوانات، وفندق جنة برج السراب أبوظبي.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
بينك بولو
البولو الوردي
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