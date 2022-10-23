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الثقافة.. رؤى وحلول

الثقافة.. رؤى وحلول
24 أكتوبر 2022 00:15

قمة ثقافية عالمية في أبوظبي تحتفي بالإبداع والتسامح والسلام، ومد جسور التعاون بين الشعوب، وحدث كبير تتجلى فيه قيم الإنسانية، والسعي إلى صياغة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات في هذا القطاع، وحمايته والحفاظ على تنوعه وتطوره لأهمية الثقافة في بناء مجتمعات مرنة ومنفتحة، والقدرة على إعلاء المشتركات الإنسانية.
عاصمة التسامح تجمع مئات الشخصيات من أهل الثقافة والفنون والأدب، بعد التعافي من «كوفيد-19»، لتشخيص الحالة الثقافية وما خلفته الجائحة من آثار على القطاع. مبادرة تجمع الفكر الإنساني وتوحده تجاه التحديات الإنسانية، وتصنع التطور وتستشرف المستقبل، ذلك أن الثقافة هي سبيل الإبداع، وحاضنة الفكر والمعرفة، ومدخل لتعزيز احترام الآخر والانفتاح، وبناء الوعي للأجيال الحالية والمستقبلية.
الإمارات تمتلك رؤية مستقبلية واضحة لتطوير الثقافة محلياً، وجعل القطاع جزءاً من مسيرة اقتصاد المعرفة خلال الخمسين، كما أنها عالمياً في مقدمة الدول المعنية بحماية أصول التراث الثقافي، والحفاظ على المواقع التاريخية، عبر شراكات مع المنظمات الأممية، وهي ترسخ نفسها عاصمة عالمية للثقافة، لأنها تؤمن بأن الثقافة تعني إنسانية مشتركة، تلتقي فيها الجهود، وتمتزج فيها الأفكار، ويتداخل فيها الفكر والفن والإعلام والإبداع، وتتجلى فيها مفاهيم التقدم والارتقاء والمستقبل المشرق.

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