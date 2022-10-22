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تصعيد خطير

تصعيد خطير
23 أكتوبر 2022 00:15

ينذر استمرار التصعيد الإرهابي من جانب الحوثيين بخطر شديد، تتجاوز حدوده اليمن والمنطقة برمتها. وكل هجوم جديد تنفذه هذه الميليشيات الانقلابية يؤكد للعالم أنها مجرد جماعات إرهابية لا يمكن أن تمضي قدماً في إبرام تسويات سلمية توقف تدهور الأوضاع في اليمن. ويمثل الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون مؤخراً بطائرتين مسيّرتين على ميناء الضبة النفطي، حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات والجرائم التي تصر الميليشيات على مواصلة ارتكابها، رغم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.  ويُعد استهداف الميناء، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام، خرق سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، يضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في حق الشعب اليمني، بعد رفضها تمديد الهدنة الأممية، على الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية بغية تجديدها.
والآن يحتاج اليمن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تكاتف دولي واسع وتحرك إقليمي وعالمي سريع وفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها لحفظ  السلام وإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية بعد ثمانية أعوام من الصراع المدمر الذي تسبب في مأساة مروعة لليمنيين وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وعبر العالم. فهذا هو السبيل الوحيد لإجبار الحوثيين على التخلي عن تعنتهم ووقف جرائمهم.

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