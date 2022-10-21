ريتشارد ماسترز: فخورون بجائزة الأفضل عالمياً لـ «السيتي»

معتز الشامي (دبي)



أشاد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بما شاهده من عمل احترافي، قامت به رابطة المحترفين الإماراتية، وشدد على نجاح منتدى روابط الدوريات العالمية المحترفة الذي استضافته رابطة المحترفين في دبي، بمشاركة فاعلة وإيجابية من ضيوف المؤتمر.

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد»، يتعلق برأيه في حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل نادٍ في العالم خلال حفل «الكرة الذهبية»، قال: بالفعل هذا الأمر يشعرنا بالفخر، ويضيف قيمة كبيرة للكرة الإنجليزية التي تملك أقوى دوري في العالم، وحريصون على أن تظل البطولة هي الأفضل والأقوى، بفضل العمل الكبير والجاد الذي تبذله الأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون الرائعون في مختلف الأندية.

وأضاف: «السيتي» ينجح في حصد الألقاب، ويستحق الجائزة، لأن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وتكرار ذلك بشكل متتالي، ليس بالأمر الهين في دوري يعج بالأندية القوية واللاعبين المتميزين من كل دول العالم، وهو ما يعكس قيمة ما يقوم به «السيتي» مثل باقي الأندية الكبيرة، التي تعمل وفق استراتيجية متميزة في «البريميرليج»، لذلك نحن فخورون بالجائزة لأنها تمثل بالتأكيد الدوري الإنجليزي بأكمله.

وفيما يتعلق بدفع «البلومون» لعجلة تطور «البريميرليج»، ونجاحاته بفضل ما يقدم من عمل محترف من مجموعة سيتي جروب المالكة للنادي، قال: هذا شيئ يراه الجميع بالفعل، وسعداء بذلك بالتأكيد، وندعم «السيتي جروب»، كما ندعم جميع الأندية في الدوري، خاصة التي تنجح في تحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الإنجليزي أو على الصعيد القاري والعالمي، والهدف أن تظل أندية إنجلترا مسيطرة على المشهد العالمي، ومنافسة على اللقب الأوروبي ولقب مونديال الأندية أيضاً.

وبالحديث عن ليفربول ورأيه فيما يقدمه المصري محمد صلاح ممثلاً للاعبين العرب في «البريميرليج»، قال: «مو» لاعب استثنائي بالفعل، و«حالة خاصة» في الدوري، وندرك ذلك من واقع تحوله إلى «أيقونة» لجماهير فريقه، كعادة عشاق الكرة الإنجليزية في كل مكان، بجانب أنه يأتي من الشرق الأوسط والمنطقة العربية العاشقة لكرة القدم، وأعتقد أن اللاعبين العرب مؤهلين للنجاح في الدوري الإنجليزي، لأن لديهم الموهبة بالفعل، وسبق للاعبين عرب ترك بصمة إيجابية مع أنديتهم في مسيرة سابقة، مثل محرز أيضاً، وقديماً ميدو الذي كان أحد النجوم في الدوري.

وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع رابطة المحترفين، خلال المرحلة المقبلة، في ظل قوة العلاقة بين الإمارات وإنجلترا في المجال الرياضي، قال: لا خلاف على أن العلاقة قوية ومتميزة، وأرى عملاً كبيراً يتم بذله لتطوير الكرة الإماراتية، من خلال الرابطة برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي في السنوات الأخيرة، ونسعى لتعميق ذلك خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دعوته وفريق عمل الرابطة إلى لندن لعقد اجتماعات عدة، هدفها تبادل الخبرات، والحصول على أبرز الخبرات التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي، خصوصاً في مجال الحوكمة والإدارة للمسابقة والبطولات، وغيرها من الجوانب الأخرى التي يمكن أن نستفيد فيها، ونتبادل فيها خبراتنا، ونحن حريصون على ذلك.