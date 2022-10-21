8 أندية في «الرحلة 45» لدوري طائرة الرجال

معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق غداً السبت «الرحلة 45» لدوري الرجال للكرة الطائرة، الذي يعد ثاني مسابقات موسم 2022- 2023 بعد كأس نائب رئيس الدولة، والتي تُوج بلقبها الجزيرة على حساب شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، حيث تستمر رحلة المنافسة على لقب الدوري حتى فبراير المقبل موعد الدور النهائي.

ويشهد الدوري في فئة الرجال مشاركة 8 أندية، بعد انضمام عجمان الغائب عن المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة، بداعي البداية المتأخرة للإعداد، في الوقت الذي يتواصل فيه غياب الوحدة، بجانب الظفرة الذي أعلن مشاركته مسبقاً قبل قرار الاعتذار.

ويلتقي في الأسبوع الأول غداً شباب الأهلي «حامل اللقب» في الموسم الماضي 2021- 2022 أمام ضيفه حتا، ويستضيف النصر جاره الوصل، ويلعب بني ياس أمام الجزيرة المتوج بأول ألقاب الموسم، فيما يستضيف العين نظيره عجمان.

وتُقام «المرحلة الأولى» بنظام الدوري من دورين، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، وتلعب في «المرحلة الثانية» الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى مباريات إقصائية «البلاي أوف» بين الأول والرابع، والثاني والثالث، على أن يلعب الفائزان مباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الخاسران في «البلاي أوف» مباراة واحدة على ملعب محايد لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتتيح اللوائح للأندية تسجيل 14 لاعباً حداً أقصى في قائمة المباراة، من بينهم 5 لاعبين من فئات «الأجنبي المحترف، المؤهل للمشاركة مع المنتخب، المقيم، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات»، فيما يتم السماح بمشاركة 4 لاعبين من غير المواطنين ضمن تشكيلة الفريق داخل الملعب.

مباريات الأسبوع الأول

شباب الأهلي - حتا 18:15

النصر - الوصل 18:15

بني ياس - الجزيرة 18:15

العين - عجمان 18:15