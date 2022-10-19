«الاتحاد».. نواكب المسيرة

53 عاماً واكبت خلالها حلماً بالاتحاد، وشهدت لحظة التأسيس، ووثّقت رحلة إنجاز بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهضت بمسؤولياتها ضمن مسيرة دولة زاخرة بالتحدي والمجد والطموح والعطاء، وعكست رسالة في الإنسانية والتسامح والتنمية والسلام صاغها الوطن، لتعم العالم وتقود الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة علماً واقتصاداً وتقنية وحضوراً.

53 عاماً من عمر صحيفة «الاتحاد» التي انطلقت في 20 أكتوبر 1969، جسدت فيها المفهوم الحقيقي للإعلام المهني المسؤول، الحريص على إيصال المعلومة الهادفة للجمهور بدقة ومصداقية وموضوعية، وقامت بدورها في التثقيف والتوعية، وشكلت منبراً للحرية وتبادل الآراء، فكانت في صدارة المشهد، صحيفة وطنية أولوياتها الوطن، وهدفها المواطن، وتحقيق المستقبل الآمن والمستقر والمزدهر.

53 عاماً طوّعت خلالها صحيفة «الاتحاد» الكلمة في نشر الثقافة وتحفيز الطاقات والتشجيع على الريادة، وصناعة محتوى مهني شامل يركز على الإنسان وتنميته، فتجاوزت جميع تحديات الصحافة الورقية، وجددت رؤيتها للخبر وقوالبه، ونقلت الخبر بالصوت والصورة عبر منصاتها الإلكترونية المتنوعة، ووضعته بين أيدي قرائها وجمهورها الواسع.

محتوى صحيفة «الاتحاد» المهني مستمر، ومتجدد، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن، ومواكباً نهضة الإمارات المظفرة، ومسيرتها نحو الخمسين.